UP के इस जिले में एक क्विंटल मिठाई कराई गई नष्ट, 12 के लिए गए नमूने

जागरण संवाददाता, बस्ती। दीपावली पर मिलावट का खेल न चलने पाए इसके लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने अभियान तेज कर दिया। सोमवार को एक क्विटल मिठाई को नष्ट कराया गया। वहीं 12 नमूने लिए गए। एडीएम प्रतिपाल सिंह चौहान व एसडीएम सदर शत्रुधन पाठक ने मिठाई की दुकानों की सघन जांच की।

सहायक आयुक्त खाद्य चितरंजन कुमार ने बताया कि एडीएम शहर के एक मिठाई की दुकान पर जांच के लिए पहुंचे थे। खाद्य सुरक्षा की एक टीम शहर में जांच कर रही थी। सूचना पर वह एडीएम प्रतिपाल सिंह चौहान के पास पहुंची।

मिठाई की दुकान से 50 किग्रा की पुरानी मिठाई जिसकी गुणवत्ता ठीक नहीं थी उसे नष्ट कराया गया। वहीं कई मिठाई के नमूने लिए गए। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनिल सिंह टीम के साथ रुधौली क्षेत्र में जांच किए। विशाल स्वीट की दुकान पर छापेमारी की गई।