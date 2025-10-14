Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    UP के इस जिले में एक क्विंटल मिठाई कराई गई नष्ट, 12 के लिए गए नमूने

    By Sandeep Yadav Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 01:11 PM (IST)

    दीपावली पर मिलावट रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने बस्ती में अभियान चलाया। एक क्विंटल मिठाई नष्ट की गई और 12 नमूने लिए गए। एडीएम और एसडीएम ने दुकानों की जांच की। रुधौली में विशाल स्वीट पर छापेमारी हुई, जहां से नमूने लिए गए और पुरानी मिठाई नष्ट की गई। अधिकारियों ने मिलावट करने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    - एडीएम ने भी मिठाई दुकानों पर की जांच, विभाग ने लिए नमूने

    जागरण संवाददाता, बस्ती। दीपावली पर मिलावट का खेल न चलने पाए इसके लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने अभियान तेज कर दिया। सोमवार को एक क्विटल मिठाई को नष्ट कराया गया। वहीं 12 नमूने लिए गए। एडीएम प्रतिपाल सिंह चौहान व एसडीएम सदर शत्रुधन पाठक ने मिठाई की दुकानों की सघन जांच की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सहायक आयुक्त खाद्य चितरंजन कुमार ने बताया कि एडीएम शहर के एक मिठाई की दुकान पर जांच के लिए पहुंचे थे। खाद्य सुरक्षा की एक टीम शहर में जांच कर रही थी। सूचना पर वह एडीएम प्रतिपाल सिंह चौहान के पास पहुंची।

    मिठाई की दुकान से 50 किग्रा की पुरानी मिठाई जिसकी गुणवत्ता ठीक नहीं थी उसे नष्ट कराया गया। वहीं कई मिठाई के नमूने लिए गए। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनिल सिंह टीम के साथ रुधौली क्षेत्र में जांच किए। विशाल स्वीट की दुकान पर छापेमारी की गई।

    यह भी पढ़ें- अंतरजनपदीय हनी ट्रैप रैकेट का पर्दाफाश, शातिर महिला गिरफ्तार; ब्लैकमेलिंग कर वसूल लिए थे 10 लाख

    यहां कलाकंद, छेना व लड्डू के तीन नमूने लिए गए। 62 किग्रा पुरानी मिठाई नष्ट कराई गई। जिसमें कलाकंद व छेना शामिल था। कहा कि पर्व तक लगातार अभियान चलाया जाएगा। जो भी मिलावट करते पाए जाएगा, उसके खिलाफ विधिक कार्यवाही कराई जाएगी।

    खाद्य सुरक्षा अधिकारी अंकिता वर्मा ने सदर क्षेत्र में मिठाई की दुकानों की सघन जांच की। हडिया के पास स्थिति मिठाई की दुकान से तीन नमूने लिए, जिसे जांच के लिए लैब में भेजा जाएगा।