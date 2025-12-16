Language
    बस्ती के बनकटी में 3.59 करोड़ से बनेगा स्टेडियम, पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी ने किया भूमि पूजन

    By Dhananjay Kumar Srivastava Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 10:35 PM (IST)

    बस्ती के नगर पंचायत बनकटी में 3.59 करोड़ की लागत से स्टेडियम का निर्माण होगा। पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी ने भूमि पूजन किया और अपने 10 वर्षों के कार्यों ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, बस्ती। 3.59 करोड़ की लागत से नगर पंचायत बनकटी में स्टेडियम बनेगा। वशिष्ठ नगर वार्ड बसौढ़ी में जिले भर के प्रमुख जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में पूर्व सांसद व असम प्रभारी हरीश द्विवेदी ने मंत्रोच्चार के बीच भूमि पूजन किया गया। कार्यक्रम के बहाने उन्होंने अपने 10 वर्षों के प्रमुख कार्य गिनाए। कहा, लंबी लिस्ट है, 10 वर्षों में जो कार्य मैंने कराया है, यदि फिर मौका मिलता तो आज तस्वीर कुछ और होती।

    नगर पंचायत चेयरमैन प्रतिनिधि व भाजपा के वरिष्ठ नेता इं. अरविंद पाल के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में हरीश द्विवेदी ने अयोध्या चौरासी कोसी परिक्रमा मार्ग, बस्ती रिंग रोड की स्वीकृति, रामजानकी मार्ग के चौड़ीकरण, मेडिकल कालेज, इंजीनियरिंग कालेज सहित अन्य बड़े कार्यों को भाजपा सरकार की उपलब्धि बताई।

    कहा, आप दूसरा जनप्रतिनिधि चुनकर देख रहे होंगे, डेढ़ वर्ष में क्या नया कार्य हुआ है, इसका भी आकलन कर लें। मैं जनता के बीच का हूं और बराबर जनता के बीच में बना रहूंगा। सबका काम करता हूं, किसी को निराश नहीं करता।

    पूर्व सांसद ने कहा कि खेल केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि यह युवाओं के शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास का सशक्त आधार है। स्टेडियम के निर्माण से क्षेत्र के युवाओं को खेल प्रतिभा निखारने का अवसर मिलेगा और बनकटी नगर पंचायत खेल के क्षेत्र में नई पहचान स्थापित करेगा।

    भाजपा के वरिष्ठ नेता इं. अरविंद पाल ने कहा कि यह स्टेडियम नगर पंचायत स्तर पर प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में किसी नगर पंचायत में इतना बड़ा स्टेडियम स्वीकृत नहीं हुआ है और इतनी बड़ी परियोजना किसी नगर पंचायत में स्वीकृत होना अपने आप में एक गर्व की बात है, जिसका श्रेय पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी को जाता है। कार्यक्रम का संचालन प्रधान संघ के अध्यक्ष रवि चन्द पांडेय ने किया।

    इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष विवेकानन्द मिश्र, ब्लाक प्रमुख कुदरहा अनिल दूबे, ब्लाक प्रमुख प्रतिनिधि रघुनाथ सिंह, दुष्यंत विक्रम सिंह, अभिषेक कुमार, अश्वनी उपाध्याय, जगदीश शुक्ला, अधिशासी अभियंता रिचा सिंह, नगर पंचायत चेयरमैन उर्मिला देवी, सीडीए एकेडमी की प्रबंधक अरुणा पाल, डा. अनिल कुमार मौर्य, राधेश्याम पांडेय, प्रमोद पांडेय, विवेकानन्द शुक्ल, अतुल पाल, मंडल अध्यक्ष अंकित पांडेय, विद्यामणि सिंह, सत्येन्द्र सिंह भोलू आदि मौजूद रहे।