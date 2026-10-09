बस्ती में जागरण विमर्श में बोले हरीश द्विवेदी, 'रिंग रोड से बदलेगी जिले की तस्वीर, अवसर भी बढ़ेंगे'

डॉ. राकेश राय, बस्ती। जिले के विकास की तस्वीर सिर्फ बस्ती शहर की मौजूदा सीमाओं में नहीं, बल्कि उसके आसपास विकसित हो रहे नए क्षेत्रों में भी देखी जानी चाहिए। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री हरीश द्विवेदी ने जागरण विमर्श में बस्ती के विकास पर चर्चा करते हुए कहा कि इसी सोच के साथ रिंग रोड की मांग की गई थी। उन्होंने कहा कि शहर का क्षेत्र सीमित होने के कारण बड़े उद्योग, संस्थान और नई कालोनियां अपेक्षित रूप से विकसित नहीं हो पा रही थीं। बाहर से लोग तभी आएंगे, जब उनके रहने की बेहतर व्यवस्था होगी। रिंग रोड बनने के बाद आसपास विकास का नया क्षेत्र तैयार होगा। इससे आबादी बसेगी और विश्वविद्यालय, उद्योग व व्यापारिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी।

हरीश द्विवेदी ने बताया कि बस्ती रिंग रोड के पहले चरण की लागत करीब 1300 करोड़ रुपये है और करीब 60 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। दूसरे चरण को मिलाकर परियोजना का आकार करीब पांच हजार करोड़ रुपये तक पहुंचने की बात उन्होंने कही। उनके अनुसार रिंग रोड पूरा होने के बाद इसके आसपास करीब 10 किलोमीटर के क्षेत्र में विकास को गति मिलेगी।

बस्ती के विकास के लिए किए गए प्रयासों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में करीब 50 हजार करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट जिले में आए हैं। इनमें कई परियोजनाएं आसपास के जिलों को जोड़ती हैं, लेकिन उन्हें बस्ती तक लाने के लिए लगातार प्रयास किए गए। उन्होंने अयोध्या के 84 कोसी परिक्रमा महामार्ग, अयोध्या रिंग रोड और रामजानकी मार्ग को महत्वपूर्ण परियोजनाओं के रूप में गिनाया।

बताया कि 84 कोसी परिक्रमा महामार्ग की लागत करीब छह हजार करोड़, अयोध्या रिंग रोड की करीब तीन हजार करोड़ और रामजानकी मार्ग की करीब छह हजार करोड़ रुपये है। 1700 करोड़ रुपये से बने टांडा-लुंबिनी मार्ग को भी उन्होंने महत्वपूर्ण कड़ी बताया। उन्होंने बस्ती से डुमरियागंज तथा बस्ती से मेंहदावल होते हुए कप्तानगंज तक राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ी प्रक्रियाओं का भी उल्लेख किया।