महेंद्र कुमार त्रिपाठी, बस्ती। शहर को जाम से निजात दिलाने और बाहरी वाहनों को बिना शहर में प्रवेश किए गंतव्य तक पहुंचाने के उद्देश्य से बन रही बस्ती रिंग रोड की उपयोगिता अब नई अर्बन डी-कंजेशन पालिसी के संदर्भ में महत्वपूर्ण हो गई है।

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात का दबाव कम करने के लिए देशभर के शहरी क्षेत्रों में रिंग रोड और बाईपास निर्माण की नई व्यवस्था तैयार की है। इसके तहत नए प्रोजेक्ट चार लेन या उससे अधिक के एक्सेस कंट्रोल कारिडोर होंगे। इनमें क्लोज्ड टोलिंग व्यवस्था लागू होगी। यानी वाहन चालकों को सड़क पर तय की गई दूरी के अनुसार शुल्क देना पड़ सकता है।

बस्ती में रिंग रोड का पहला चरण पहले से निर्माणाधीन है। 22.15 किलोमीटर लंबी इस परियोजना पर 1138.72 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। इसका निर्माण हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (एचएएम) के तहत कराया जा रहा है। गोटवा के पास एनएच-27 से शुरू होकर यह सड़क सदईया सूजी मिल के पास जुड़ेगी। परियोजना निगरानी रिपोर्ट के अनुसार निर्माण की भौतिक प्रगति 50 प्रतिशत है। निर्माण कार्य की गति धीमी होने के कारण समय सीमा पर पूरा होना कठिन लग रहा है।

नई पालिसी में इंटरचेंज और स्लिप रोड के बीच न्यूनतम पांच किलोमीटर का अंतर रखने का प्रावधान है। ऐसे में स्थानीय गांवों के लोगों के लिए रिंग रोड तक पहुंच के विकल्प सीमित हो सकते हैं। क्लोज्ड टोलिंग लागू होने पर बाहरी वाहनों के साथ स्थानीय आवागमन की लागत का सवाल भी उठेगा।