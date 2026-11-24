जागरण संवाददाता, बस्ती। गांवों को डिजिटल सुविधाओं से जोड़ने और ग्रामीणों को एक ही स्थान पर विभिन्न सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में जिले में काम किया जा रहा है। जिले की 1185 ग्राम पंचायतों में से 841 को डिजिटल विलेज के रूप में विकसित किया जा रहा है।

वहीं, 252 ग्राम पंचायतों में स्थानीय विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी संचालित की जा रही है। इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं और विद्यार्थियों को डिजिटल संसाधनों के जरिए पढ़ाई और जानकारी हासिल करने का अवसर मिल रहा है।

ग्राम पंचायतों में बुनियादी सुविधाओं की स्थिति पर नजर डालें तो जिले की 1130 ग्राम पंचायतों में बिजली कनेक्शन उपलब्ध हैं। शेष 55 ग्राम पंचायतों में अभी बिजली कनेक्शन की सुविधा नहीं है। सभी 1185 ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय यानी पंचायत भवन संचालित किए जा रहे हैं। शासन की मंशा है कि ग्रामीणों को छोटे-छोटे कार्यों के लिए ब्लाक और जिला मुख्यालय का चक्कर न लगाना पड़े।

डिजिटल सेवाएं कराई जा रहीं उपलब्ध इसके लिए ग्राम सचिवालयों को जरूरी संसाधनों से लैस किया जा रहा है। हालांकि 1151 पंचायत सहायकों की तैनाती है बावजूद अभी भी 841 ग्राम पंचायतों मेंं ही पंचायत भवन से ग्रामीणों को पंचायत सहायकों द्वारा सरकारी व डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है।

ग्राम पंचायतों में आधार आधारित बैंकिंग, यूपीआइ की सुविधा अभी नहीं मिल पाई है। हालांकि छोटे छोटे कस्बों में बैंकों की शाखाएं व एटीएम संचालित हैं। चौराहों पर ग्राहक सेवा केंद्र भी संचालित किए जा रहे हैं। ऐसे में ग्रामीणों को नकद निकासी, धन हस्तांतरण और डीबीटी आदि के लिए अधिक दूर नहीं जाना पड़ता है।

डिजिटल लाइब्रेरी में प्रतियोगी परीक्षाओं के पुस्तकें, कंप्यूटर आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

डिप्टी सीएमओ एसबी सिंह ने बताया कि ग्राम पंचायतों में टेली मेडिसिन का लाभ ग्रामीणों को 256 आयुष्मान आरोग्य मंदिर व सभी 14 सीएचसी पर मिलता है। रोगी टेली मेडिसिन के जरिए चिकित्सक से स्वास्थ्य संबंधी परामर्श भी लेते हैं।