जागरण संवाददाता, बस्ती। राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष ऐश्वर्य राज सिंह ने प्रेसक्लब सभागार में कई लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। कार्यकर्ताओं से पार्टी को मजबूत करने के लिए लोकदल की नीतियों से आमजन काे जोड़ने का आह्वान किया।

मंगलवार को दोपहर तीन बजे प्रेसक्लब में आयोजित सदस्यता कार्यक्रम मेंं पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, समर्थकों का जमावड़ा लगा रहा। प्रदेश अध्यक्ष के प्रेसक्लब पहुंचते ही कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए ऐश्वर्य राजसिंह को फूल मालाओं से लाद दिया। इस दौरान उन्होंने सभी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के हाथों को मजबूत करने के लिए , किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह , पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह के किसानों, गरीबों, नौजवानों के समृद्धि के लिए किए गए कार्यों को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प दिलाया।