जागरण संवाददाता, बस्ती। भारत-नेपाल के बीच धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों को नई मजबूती देने की दिशा में सोमवार को एक महत्वपूर्ण पहल हुई। रेल मंत्रालय की ओर से अयोध्या धाम से नेपाल के जनकपुर धाम तक वाया बस्ती चलाई गई उद्घाटन विशेष ट्रेन संख्या 04295 बस्ती रेलवे स्टेशन पहुंची तो रेलवे अधिकारियों और सुरक्षा एजेंसियों की सक्रियता बढ़ गई। माता सीता के जनकपुर धाम को जोड़ने वाली इस विशेष रेल सेवा को लेकर यात्रियों में खासा उत्साह देखने को मिला। यहांं ट्रेन के पायलट का स्वागत किया गया।



रेल मंत्रालय की इस पहल के तहत मंगलवार को अयोध्या धाम जंक्शन से अयोध्या धाम-जनकपुर धाम (नेपाल) उद्घाटन विशेष ट्रेन का शुभारंभ किया गया। ट्रेन निर्धारित समय शाम 3:26 बजे बस्ती रेलवे स्टेशन पहुंची।

यहां स्टेशन अधीक्षक नसीम अहमद, जीआरपी निरीक्षक बांके लाल, आरपीएफ निरीक्षक मिर्जा राशिद बेग, आईओडब्ल्यू सचींद्र बहादुर सिंह, रेलवे एडवाइजरी बोर्ड के सदस्य मनोज कुमार यादव सहित रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। सभी ने पायलट व गार्ड का अभिवादन किया। शाम 3:30 बजे गोरखपुर के लिए रवाना हो गई।

अयोध्या भगवान श्रीराम की जन्मभूमि है, जबकि जनकपुर माता सीता की जन्मभूमि के रूप में विश्वविख्यात है। ऐसे में दोनों धार्मिक स्थलों को जोड़ने वाली यह रेल पहल केवल यातायात की सुविधा नहीं, बल्कि भारत-नेपाल की साझा संस्कृति, आस्था और सदियों पुराने पारिवारिक संबंधों को मजबूत करने का माध्यम भी बनेगी। बस्ती स्टेशन पर इस विशेष ट्रेन का पहुंचना जिले के लिए भी गौरवपूर्ण अवसर रहा।