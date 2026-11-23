जागरण संवाददाता, बस्ती। नेपाल से लखनऊ मजदूरी करने जा रहे 19 वर्षीय युवक की सोमवार सुबह अमृत भारत एक्सप्रेस से गिरकर मौत हो गई। मुंडेरवा रेलवे स्टेशन से आगे पश्चिमी रेलवे क्रासिंग संख्या 189 के पास उसका सिर रेलवे के होम सिग्नल से टकराया और वह ट्रेन से नीचे गिर गया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

मृतक की पहचान नेपाल के बारा जिले के कवलपुर निवासी श्रीकांत उर्फ जयकांत शाह तेली (19), पुत्र दीनानाथ शाह तेली के रूप में हुई। वह अपने बुआ के बेटे वैद्यनाथ शाह, संतोष कुमार महतो और अन्य साथियों के साथ मजदूरी के लिए लखनऊ जा रहा था। सभी रविवार रात करीब 11 बजे बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासहन रेलवे स्टेशन से ट्रेन में सवार हुए थे।

सोमवार सुबह करीब 6:50 बजे ट्रेन मुंडेरवा स्टेशन से आगे क्रासिंग संख्या 189 के पास पहुंची, तभी जयकांत का सिर होम सिग्नल से टकरा गया। गेटमैन ने स्टेशन मास्टर को सूचना दी, जिसके बाद जीआरपी बस्ती को खबर दी गई। जीआरपी के मौके पर नहीं पहुंचने पर मुंडेरवा थाने के उपनिरीक्षक रूदल बहादुर सिंह पुलिस टीम के साथ पहुंचे।