बस्ती में 308 पहियों वाले ट्रक ने रोकी बिजली, हाईवे पर लगा भीषण जाम; मशक्कत में पूरा दिन जुटी रही पुलिस

जागरण संवाददाता, बस्ती। बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड की लखीमपुर खीरी में लग रही नई इकाई के लिए विशाल संयंत्र (200 टन का वेसल) लेकर जा रहे 308 पहियों वाले ट्रक को सुरक्षित रास्ता देने के लिए सड़क पार किए तारों को खोलना पड़ा। इससे सात विद्युत उपकेंद्र प्रभावित रहे। इसमें छह उपकेंद्र लगभग पूरी तरह बंद रखने पड़े।

पॉलीटेक्निक चौराहे से गौरा मार्ग की तरफ जाने के दौरान दोनों तरफ राजमार्ग पर लंबा जाम लग गया। दो बजे निकले इस ट्रक को मनौरी चौराहे तक पहुंचते-पहुंचे शाम के पांच बज गए। इस कारण गाउखोर उपकेंद्र पूरी तरह बंद रखा गया।

एहतियात के तौर पर बंद रखा गया फीडर विद्युत वितरण खंड ग्रामीण के अधिशासी अभियंता सुधांशु श्रीवास्तव ने एहतियातन 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र मुंडेरवा से निर्गत 11केवी मंगेरवा एवं ऊंचगांव फीडर के साथ ही व्योतहरा, गाऊखोर, सल्टौआ तथा बाघनगर उपकेंद्र से निर्गत सभी फीडरों को बंद रखने का निर्देश दिए थे, जबकि सदर खंड का पॉलिटेक्निक उपकेंद्र पूरी तरह बंद रखने के साथ ही पुरानी बस्ती उपकेंद्र के हथिया गढ फीडर को बंद रखने के निर्देश थे।

सोमवार को मुंडेरवा से आगे बढ़ते हुए ट्रक मनौरी तक ही पहुंच सका इस कारण गाउखोर उपकेंद्र पूरी तरह बंद रहा। सल्टौआ उपकेंद्र चालू रखा गया। अधिशासी अभियंता सदर खंड शुभम पांडेय ने बताया कि सुबह छह बजे से 10 बजे तक ही विद्युत आपूर्ति बंद रखने की सूचना उपभोक्ताओं को दी गई थी। इतने समय में इस ट्रक को निकलना था। ट्रक के पालीटेक्निक चौराहे तक पहुंचते दोपहर साढ़े बारह बज गए।