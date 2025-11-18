बस्ती में मानक की धज्जियां उड़ाते मिले 449 स्थानों पर लाउडस्पीकर, 242 उतरवाए गए

जागरण संवाददाता, बस्ती। पुलिस ने अवैध रूप से स्थापित और ध्वनि मानकों का उल्लंघन कर रहे लाउडस्पीकरों के खिलाफ एक व्यापक और सख्त अभियान शुरू किया है। इस कार्रवाई का उद्देश्य ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करना और न्यायालय के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना है।

पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए गए इस विशेष अभियान के तहत, धार्मिक स्थलों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और सार्वजनिक स्थानों पर लगे ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउडस्पीकरों) की सघन जांच की गई। जांच के दौरान, 449 स्थानों पर लगे लाउडस्पीकर निर्धारित ध्वनि प्रदूषण नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए गए।

इनमें से 242 लाउडस्पीकरों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया। गायघाट के मस्जिद के मौलवी पर केस भी दर्ज किया गया है। शेष 207 स्थानों पर, लाउडस्पीकर धारकों को सख्ती से निर्देशित किया गया कि वे ध्वनि विस्तारक यंत्रों की ध्वनि सीमा को मानक के अनुरूप रखें।

हालांकि अभी भी चेतावनी के बाद जेल चौकी पुलिस क्षेत्र के धार्मिक स्थल पर तेज में आवाज में बज रहे लाउडस्पीकर नहीं उतरवा पाई है। फिलहाल पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सभी लाउडस्पीकर धारकों को सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) द्वारा निर्धारित डेसिबल सीमा का पालन करना अनिवार्य है।

शेष 207 स्थानों पर, लाउडस्पीकर धारकों को सख्ती से निर्देशित किया गया कि वे ध्वनि विस्तारक यंत्रों की ध्वनि सीमा को मानक के अनुरूप रखें। इन स्थानों पर लाउडस्पीकरों को इस प्रकार समायोजित किया गया है कि उनकी ध्वनि परिसर के बाहर न जाए और वे केवल आंतरिक कार्यक्रमों के लिए उपयोग हों।

हमारा उद्देश्य किसी भी धर्म या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि कानून का पालन सुनिश्चित करना है। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के नियमों का उल्लंघन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा, और मानक का उल्लंघन करते पाए जाने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।