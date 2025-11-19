बस्ती: हाईवे पर दर्दनाक हादसे, एक की मौत और एक गंभीर रुप से घायल
बस्ती जिले के छावनी थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर दो अलग-अलग दुर्घटनाएँ हुईं। पहली घटना में, शंकरपुर गाँव के पास एक मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। दूसरी घटना में, जमौलिया गाँव के पास एक टाइल्स कारीगर की अज्ञात वाहन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है।
संवाद सूत्र, विक्रमजोत,बस्ती। राष्ट्रीय राजमार्ग पर छावनी थाना क्षेत्र में मंगलवार की देर सायं हुई दो अलग अलग दुर्घटनाओं में एक युवक गम्भीर रूप से घायल हो गया व दूसरे युवक की मौके पर ही मौत हो गयी।
पहली घटना थाना क्षेत्र हाइवे पर स्थित शंकरपुर गांव के मस्जिद के पास की है। जहां अज्ञात वाहन की ठोकर से बस्ती अयोध्या लेन पर मोटर सायकिल सवार एक युवक गम्भीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगो की सूचना पर पहुंची चौकी विक्रमजोत पुलिस ने घायल युवक को एम्बुलेंस की सहायता से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विक्रमजोत पहुंचाया जहां उसकी पहचान राजेश पटवा पुत्र लड्डन उम्र 40 वर्ष निवासी चौरी थाना परशुरामपुर के रूप में हुई वह छावनी एक निमंत्रण में जा रहा था।
वहीं दूसरी घटना जमौलिया गांव के पास की है जहां जमौलिया माफी निवासी युवक सतीश चौहान 35 पुत्र राम नरेश चौहान जो कि टायल्स लगाने का काम करता था। सायं जैसे ही काम पूरा कर दुभरा निर्वाहन सम्पर्क मार्ग से हाइवे पर चढ़ अपने घर की चला कि अज्ञात वाहन की चपेट में आ गया और मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गयी।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिये बस्ती भेजने की कार्यवाही में जुट गयी है। थानाध्यक्ष छावनी जनार्दन प्रसाद ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है
।बताया कि हाइवे पर एक लेन पर एनएचआई द्वारा कार्य कराया जा रहा है जिसके चलते वाहनों का दबाव एक ही लेन पर है । जगह जगह जाम की स्थिति बनी हुयी है। निगरानी की जा रही है।
