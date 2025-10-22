Language
    Basti News: छत की कुंडी से लटकता मिला विवाहिता का शव, गांव में मची सनसनी

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 11:08 AM (IST)

    बस्ती के शेखापुर गांव में नवविवाहिता उर्मिला देवी का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पंखे से लटका मिला। दरवाजा अंदर से बंद था। उर्मिला का विवाह 2 जून 2025 को हुआ था और वह अपनी मौसी के घर रहती थी। परिजनों के अनुसार, वह जन्मदिन के कार्यक्रम के लिए तैयार हो रही थी, तभी उसने कमरे में खुद को बंद कर लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आत्महत्या का मामला बताया है।

    मृतका नव विवाहिता उर्मिला देवी। जागरण

    संवाद सूत्र, सोनहा, बस्ती। शेखापुर चक दोस्त मोहम्मद टोला इटहिया गांव में मंगलवार की शाम को नव विवाहिता उर्मिला देवी पत्नी रमेश चौधरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। उसका शव छत में लगे पंखे से दुपट्टे के सहारे लटकता मिला। दरवाजा अंदर से बंद था।

    सोनहा थाना क्षेत्र के शेखापुर चक दोस्त मोहम्मद टोला इटहिया निवासी दिवंगत के पति रमेश चौधरी ने बताया कि उर्मिला का घर सिद्धार्थनगर जनपद के इटवा थाना क्षेत्र के नवेलवा गांव में था। लेकिन वह बचपन से ही सोनहा थाना क्षेत्र के खाजेपुर गांव निवासिनी अपने मौसी चंद्रावती पत्नी कौशल किशोर के घर रहती थी।

    मौसी चंन्द्रावती ने ही अपने घर से दो जून 2025 को उसकी शादी भी किया था। स्वजन के अनुसार खाजेपुर में उर्मिला के मौसी के नाती का जन्मदिन का कार्यक्रम था। दोनों उक्त कार्यक्रम में शामिल होने के लिए तैयार हो रहे थे।

    अचानक उसने अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। तमाम प्रयास के बाद भी उसने दरवाजा नहीं खोला। कमरे लगे जंगले से देखा तो उसका शव कमरे में छत में लगे पंखे के कुंडी से झूल रहा था। सूचना पर फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे

    प्रभारी निरीक्षक सोनहा चंदन कुमार ने दरवाजा तोड़वाकर शव को कब्जे में ले लिया। बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का लग रहा है।