पहले पूछा रास्ता फिर गोली मारकर कर दी युवक की हत्या, यूपी के इस जिले में हुई खौफनाक वारदात

संवाद सूत्र, श्रृंगिनारी (बस्ती)। बेदीपुर गांव में गुरुवार की देर शाम करीब आठ बजे अज्ञात बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी। गोली सामने से सिर में सटाकर मारी गई है। आनन-फानन में स्वजन उसे मेडिकल कॉलेज अयोध्या ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

गोली की आवाज से क्षेत्र में दहशत फैल गई। आनन-फानन में पहुंची पुलिस स्वजन से पूछताछ के बाद बदमाशों की तलाश में जुट गई है। वह दो की संख्या में बताए जा रहे हैं। बेदीपुर गांव निवासी अनीश अहमद पुत्र शमसुद्दीन बाजार से गोदाम के रास्ते अपने घर जा रहे थे। कुछ दूर चलने पर उसे बाइक सवार बदमाश रोककर रास्ता पूछने लगे।

अनीश ने रास्ता बताया तो बदमाशों ने कहा कि थोड़ा आगे चलकर बता दो, जैसे ही अनीश थोड़ा आगे बढ़े उसके माथे पर सटाकर गोली मार दी गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस घायल को इलाज के लिए श्रीराम चिकित्सालय अयोध्या ले गई, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।