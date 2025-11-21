Language
    पहले पूछा रास्ता फिर गोली मारकर कर दी युवक की हत्या, यूपी के इस जिले में हुई खौफनाक वारदात

    By Brajeshp K Pandey Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 12:41 PM (IST)

    बस्ती जिले में अज्ञात हमलावरों ने एक युवक से रास्ता पूछने के बाद उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना से क्षेत्र में दहशत फैल गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और अपराधियों की तलाश जारी है।

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    संवाद सूत्र, श्रृंगिनारी (बस्ती)। बेदीपुर गांव में गुरुवार की देर शाम करीब आठ बजे अज्ञात बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी। गोली सामने से सिर में सटाकर मारी गई है। आनन-फानन में स्वजन उसे मेडिकल कॉलेज अयोध्या ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

    गोली की आवाज से क्षेत्र में दहशत फैल गई। आनन-फानन में पहुंची पुलिस स्वजन से पूछताछ के बाद बदमाशों की तलाश में जुट गई है। वह दो की संख्या में बताए जा रहे हैं। बेदीपुर गांव निवासी अनीश अहमद पुत्र शमसुद्दीन बाजार से गोदाम के रास्ते अपने घर जा रहे थे। कुछ दूर चलने पर उसे बाइक सवार बदमाश रोककर रास्ता पूछने लगे।

    अनीश ने रास्ता बताया तो बदमाशों ने कहा कि थोड़ा आगे चलकर बता दो, जैसे ही अनीश थोड़ा आगे बढ़े उसके माथे पर सटाकर गोली मार दी गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस घायल को इलाज के लिए श्रीराम चिकित्सालय अयोध्या ले गई, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

    स्वजन के अनुसार अभी एक सप्ताह पहले अनीश की शादी हुई थी। परशुरामपुर के थाना प्रभारी भानु प्रताप सिंह ने कहा कि बदमाशों की तलाश की जा रही है।