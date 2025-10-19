UP में दिवाली के पहले एरियर के मद में 52 लाख भुगतान, कर्मियों में खुशी
बस्ती नगर पालिका कर्मियों को दिवाली से पहले एरियर के रूप में 52 लाख रुपये का भुगतान किया गया। 327 कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का बकाया मिला। कर्मचारी संघ ने अध्यक्ष को पत्र लिखा था जिसके बाद यह भुगतान संभव हो पाया। धन की कमी के कारण भुगतान में देरी हुई थी, लेकिन बजट मिलने पर एरियर दिया गया।
जागरण संवाददाता, बस्ती। नगर पालिका परिषद के कर्मियों को दीपावली के पहले ही बड़ी सौगात मिली है। लंबे समय से उनका महंगाई सहित अन्य भत्ते का भुगतान एरियर के रूप में भुगतान हो गया है। 327 कर्मियों का कुल 52 लाख रुपये भुगतान हुए हैं। कर्मियों के चेहरे पर खुशी है। कहा कि उनका दीवाली और अच्छे से मनेगा।
नगर पालिका कर्मचारी संघ ने नपा अध्यक्ष नेहा वर्मा को पत्र देकर बताया था कि नपा के समस्त कर्मी का महंगाई भत्ता जुलाई 2021 से अभी तक बकाया है। वहीं वर्ष 2018-19, 2020-21, 2022-23 व 75 प्रतिशत 2023-24 का बकाया है। नपा अध्यक्ष व ईओ अंगद कुमार ने कर्मियों के बकाया भुगतान का प्रयास किया। उनका प्रयास सफल भी हुआ।
दिवाली के पहले ही 182 स्थायी व 145 संविदा कर्मियों का एरियर के रूप में कुल 52 लाख रुपये भुगतान किया गया। पर्व पर भुगतान होने से कर्मियों में खुशी की लहर है।
ईओ ने कहा कि लंबे समय से धनाभाव के कारण एरियर भुगतान नहीं हो पा रहा था। काफी प्रयास के बाद बजट मिलने पर कर्मियों का एरियर भुगतान किया गया।
