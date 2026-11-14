बस्ती में ट्रैक्टर की टक्कर से मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की मौत, परिवार में पसरा मातम

संवाद सूत्र, गौरा (बस्ती)। कप्तानगंज थाना क्षेत्र के भवनापुर स्थित एसडीजी स्कूल के पास शनिवार सुबह ट्रैक्टर की चपेट में आने से बाइक सवार मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की मौत हो गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल युवक को स्थानीय लोगों की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कप्तानगंज पहुंचाया गया, जहां चिकित्सक ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।

पगार गांव निवासी 40 वर्षीय अरविंद पांडेय पुत्र स्वर्गीय माधव प्रसाद पांडेय शनिवार सुबह करीब 10 बजे बाइक से कप्तानगंज की ओर जा रहे थे। अभी वह भवनापुर स्थित एसडीजी स्कूल के पास पहुंचे थे कि ट्रैक्टर की चपेट में आ गए। टक्कर लगने से वह सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। आसपास के लोगों ने उन्हें तत्काल सीएचसी कप्तानगंज पहुंचाया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी।