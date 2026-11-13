अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा और कार्तिक पूर्णिमा पर रूट डायवर्जन लागू, भारी वाहनों की एंट्री रहेगी बंद; इन्हें मिलेगी छूट

जागरण संवाददाता, बस्ती। अयोध्या में आयोजित होने जा रहे 14 कोसी परिक्रमा पर 17 को दोपहर 12 बजे से लेकर 19 नवंबर 26 की सुबह छह बजे तक और कार्तिक पूर्णिमा पर 23 को सुबह आठ बजे से 24 नवंबर को मेला की समाप्ति तक रूट डायवर्जन लागू रहेगा।

पर्व के दौरान यातायात व्यवस्था सुदृढ़ रखने और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने भारी वाहन, मालवाहक, ट्रक, डीसीएम व ट्रैक्टर पर रूट डायवर्जन की योजना लागू की है। रोडवेज बस, चार पहिया वाहनों के आवागमन पर रोक नहीं रहेगी।