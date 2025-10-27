Language
    बस्ती में बिजली के खंभे के पास मिला युवक का शव, करंट लगने से मौत की जताई जा रही आशंका

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 02:39 PM (IST)

    बस्ती जिले के बड़ोसर गांव में एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में खेत में मिला। मृतक की पहचान कन्हैया लाल के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, शव बिजली के खंभे के पास मिला, और प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि करंट लगने से मौत हुई है। मृतक की पत्नी से विवाद की भी चर्चा है, पुलिस मामले की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है।

    जागरण संवाददाता, बस्ती। गांव से बाहर खेत में सोमवार की सुबह एक शव संदिग्ध परिस्थितियों में ग्रामीणों ने देखा। जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शव की पहचान बड़ोसर गांव के लच्छूपुरवा गांव निवासी कन्हैया लाल के रूप में हुई। मौके पर पहुंची दुबौलिया पुलिस जरूरी साक्ष्य एकत्रित किया।

    लच्छू पुरवा (बड़ोसर) गांव निवासी कन्हैया लाल (30) का शव गांव के बाहर रास्ते के बगल लगे विद्युत पोल के नीचे संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा मिला। दिवंगत के भाई प्रभु ने पुलिस को सूचना दिया। फोरेंसिक टीम व दुबौलिया पुलिस ने जांच पड़ताल की है। मृतक कन्हैया लाल के दोनों हाथ की हथेली झुलसी हुई है तथा पेट में सीमेंट वाले पोल के रगड़न का निशान भी बना हुआ है।

    वही गांव में चर्चा है मृतक का दीपावली के दूसरे दिन पत्नी से विवाद भी हुआ था जिसके बाद पत्नी बेटे को लेकर घर छोड़कर कहीं चली गई थी। जिसके बाद से मृतक मानसिक रूप से परेशान रहता था।

    प्रभारी निरीक्षक केके शाहू ने बताया प्रथम दृष्टियां शव को देखने से यह प्रतीत हो रहा है कि विद्युत पोल में लगे अर्थिंग वायर में करंट उतर रहा था और वह उसी के चपेट में वह आ गया। जिससे उसकी मृत्यु हो गई। हालांकि पोस्टमार्टम के लिए शव भेजा जा रहा है, रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट कारण का पता चलेगा।