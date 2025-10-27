बस्ती में बिजली के खंभे के पास मिला युवक का शव, करंट लगने से मौत की जताई जा रही आशंका

जागरण संवाददाता, बस्ती। गांव से बाहर खेत में सोमवार की सुबह एक शव संदिग्ध परिस्थितियों में ग्रामीणों ने देखा। जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शव की पहचान बड़ोसर गांव के लच्छूपुरवा गांव निवासी कन्हैया लाल के रूप में हुई। मौके पर पहुंची दुबौलिया पुलिस जरूरी साक्ष्य एकत्रित किया।

लच्छू पुरवा (बड़ोसर) गांव निवासी कन्हैया लाल (30) का शव गांव के बाहर रास्ते के बगल लगे विद्युत पोल के नीचे संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा मिला। दिवंगत के भाई प्रभु ने पुलिस को सूचना दिया। फोरेंसिक टीम व दुबौलिया पुलिस ने जांच पड़ताल की है। मृतक कन्हैया लाल के दोनों हाथ की हथेली झुलसी हुई है तथा पेट में सीमेंट वाले पोल के रगड़न का निशान भी बना हुआ है।