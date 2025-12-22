विवाहिता के उत्पीड़न के लिए पति, सास और ससुर दोषी; ससुर को तीन साल की सजा व चार हजार रुपये के अर्थदंड

जागरण संवाददाता, बस्ती। फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिरि ने दहेज उत्पीड़न के मामले में विवाहिता के पति, सास व ससुर को दोषी ठहराया है। न्यायालय में उपस्थित ससुर को तीन साल की सजा व चार हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है। अदालत से फरार पति व सास के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जय गोविंद सिंह व कमलेश चौधरी ने न्यायालय में घटना का विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि कलवारी थाना क्षेत्र के रामपुर गांव की रिंकी देवी ने लालगंज थाना में मुकदमा दर्ज कराते हुए कहा कि उसका विवाह थाना क्षेत्र के मेहनौना गांव निवासी परमेश के साथ सात मई 2014 को हुआ था। उसके मायके वालों ने यथासंभव दान दहेज दिया था। ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। 26 जुलाई 2016 को बुरी तरह मारा पीटा था।

समझाने बुझाने पर दोबारा ससुराल गई। तीन सितंबर 2017 को बुरी तरह से मारपीट कर गहने जेवरात छीन लिए गए। मारने से पीड़िता के गर्भ में पल रहे बच्चे की मृत्यु भीहो गई। गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज होकर आरोप पत्र अदालत में दाखिल हुआ। न्यायालय ने दोनों पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया। अभियोजन पक्ष आरोपितों के मारने से गर्भ में पल रहे शिशु की मौत का को साबित नहीं कर पाया।