    Delhi Blast: दिल्ली में ब्लास्ट के बाद बस्ती में हाई अलर्ट, सुरक्षा एजेंसियां सतर्क

    By Skand Kumar Shukla Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 09:34 PM (IST)

    दिल्ली में ब्लास्ट होने के बाद आसपास की बस्ती में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं और इलाके में गहन जांच कर रही हैं। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सुरक्षा एजेंसियां हर संभव कदम उठा रही हैं और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। पुलिस और सुरक्षा बल लगातार गश्त कर रहे हैं।

    दिल्ली में बम विस्फोट के बाद जिले में हाई अलर्ट।

    जागरण संवाददाता, बस्ती। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए भीषण विस्फोट के बाद जनपद भर में सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। जिले के प्रमुख धार्मिक स्थलों का भ्रमण कर डीआईजी संजीव त्यागी, एसपी अभिनन्दन ने बाबा भदेश्वरनाथ समेत प्रमुख मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था व सतर्कता बढ़ा दी है।

    सोमवार शाम हुई इस घटना की जानकारी लगते ही पुलिस प्रशासन को पूरी तरह से चौकस हो गया है। दिल्ली में हुए आतंकी खतरे की आशंका के मद्देनजर, पुलिस ने तुरंत प्रभाव से सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया है। जिले के संवेदनशील और भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है।

    रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, गांधीनगर बाजार, शापिंग माल रोडवेज और धार्मिक स्थलों पर विशेष निगरानी बढ़ा दी गई है। होटलों और लॉज की सघन जांच शुरू कर दी गई है ताकि कोई संदिग्ध व्यक्ति पनाह न ले सके। एंटी-बम स्क्वाड को भी स्टैंडबाय पर रखा गया है, और संदिग्ध स्थानों पर तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है।

    जिले के सभी प्रवेश और निकास मार्गों पर स्थायी नाकेबंदी कर पुलिस पिकेटिंग कर दी गई है। जनपद में आने-जाने वाले प्रत्येक वाहन की सघन जांच की जा रही है। पुलिसकर्मी वाहनों के दस्तावेजों और चालकों-यात्रियों के पहचान पत्रों की बारीकी से जांच कर रहे हैं।

    पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी पुलिसकर्मी 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहें और अपनी ड्यूटी में किसी भी तरह की कोताही न बरतें। पुलिस की इंटेलिजेंस विंग को भी सक्रिय कर दिया गया है। स्थानीय खुफिया तंत्र संदिग्ध तत्वों की गतिविधियों पर नजर रख रहा है।

    सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों की निगरानी बढ़ाई गई है। रेलवे स्टेशनों पर जीआरपी और आरपीएफ को भी यात्रियों और उनके सामान की जांच के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरतने को कहा गया है।

    दिल्ली की घटना के बाद शासन के निर्देश पर जिले में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। हमने सुरक्षा के सभी उपाय लागू कर दिए हैं। सभी नागरिकों से अपील है कि वे किसी भी संदिग्ध वस्तु, व्यक्ति या गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें और अफवाहों पर ध्यान न दें। -अभिनन्दन, पुलिस अधीक्षक, बस्ती।