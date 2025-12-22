Language
    बस्ती में बाइक सवार बदमाशों ने ग्राम प्रधान पर की फायरिंग, हाथ की कलाई के आर-पार हो गई गोली

    By Brajeshp K Pandey Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 01:16 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में बाइक सवार बदमाशों ने ग्राम प्रधान को गोली मार दी. गोली ग्राम प्रधान के हाथ की कलाई के आर-पार हो गई. पुलिस मामले की जांच ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, बस्ती। सल्टौआ विकास खंड के मझौवा खुर्द के प्रधान विनोद राजभर को तीन अज्ञात बदमाशों ने मेहौरा गांव के पास गोली मार दी। गोली उनके दहिने हाथ की कलाई के पास हो गई।

    उन्होंने जान बचाने के लिए शोर मचाया तो आसपास के लोग पहुंचे और उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सल्टौआ ले गए। चिकित्सक ने प्रधान को खतरे से बाहर बताया है। प्राथमिक उपचार करने के बाद उन्हें जिला अस्पताल बस्ती रेफर कर दिया गया है।

    घटना रविवार की शाम सवा पांच बजे की है। करीब 45 मिनट तक वाल्टरगंज पुलिस नहीं पहुंची। घायल प्रधान ने बताया महादेवा शिव मंदिर से वापस घर की तरफ मोबाइल पर बात करते हुए वह जा रहे थे। इसी बीच मेहौरा पुल के पास दो बाइक खड़ी दिखाई पड़ी। वहां तीन लोग नजर आए।

    इसी बीच एक ने रुकने के लिए कहा। रुकते ही एक बदमाश ने उन पर फायर कर दिया। यह गोली उन्हें नहीं लगी। इसी बीच दूसरे बदमाश ने भी उन पर फायर झोंक दिया जो उनके हाथ की कलाई को पार करती हुई सिर के बगल से निकल गई।

    पीड़ित अपने बचाव के लिए भागे तो बदमाशों ने उन्हें दौड़ा कर मारने की बात कही।प्रधान के शोर मचाते बदमाश बाइक से अजगैवा जंगल की तरफ भाग निकले। इतनी बड़ी घटना होने के बाद घायल को अस्पताल पहुंचने एवं रेफर होकर जिला अस्पताल भेजे जाने के बाद पुलिस का नहीं पहुंचना लोगों में चर्चा का विषय बना रहा।

    सीओ सदर सत्येंद्र भूषण तिवारी ने बताया कि शाम को घटना की जानकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से मिली तो पुलिस और फोरेंसिक टीम घटना स्थल पर पहुंची। प्रधान के दाहिने हाथ की कलाई में इंजरी है। मामले की छानबीन की जा रही है। तथ्यों के आधार पर कार्यवाही की जाएगी।