    By Dhananjay Kumar Srivastava Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 04:52 PM (IST)

    विद्युत वितरण खंड सदर के गांधीनगर (अमहट) विद्युत उपकेंद्र अंतर्गत अभियान में आठ विद्युत चोरी पकड़ी गई है। जिनपर अवर अभियंता ने विद्युत चोरी अधिनियम के ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, बस्ती। विद्युत वितरण खंड सदर के गांधीनगर (अमहट) विद्युत उपकेंद्र अंतर्गत अभियान में आठ विद्युत चोरी पकड़ी गई है। जिनपर अवर अभियंता ने विद्युत चोरी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया हे।

    विद्युत चोरी रोकने को लेकर चलाए गए व्यापक अभियान से हड़कंप मचा है। अवर अभियंता वीके सिंह ने बताया कि महरीखावां व कटरा पतेलवा मोहल्ले में दो-दो, भुवर निरंजनपुर ,पिकौराबख्श , मालीटोला व कंजर टोला में एक-एक विद्युत चोरी पकड़ी गई है।

    अभियान के दौरान टीम ने महरीखावां के ध्रुवचंद्र पांडेय व गोकरन नाथ शुक्ला के घर पर मीटर से पहले केबल काटकर मीटर बायपास कर बिजली उपभोग करने पाया गया। कटरा पतेलवा मोहल्ले में जसवंत व सिराजू मीटर बायपास कर विद्युत चोरी करते पकड़े गए।

    इसी तरह भुवर निरंजनपुर में टीम ने पंकज के घर पर कटिया कनेक्शन से बिजली उपभोग करते पाया। मोहल्ला पिकौरा बख्श के बाटा गली में इकबाल, माली टोला में राकेश तथा कंजर टोला के मुखफुद्दीन के घर पर मीटर बाइपास कर बिजली चोरी करते टीम ने पकड़ा है। विद्युत चोरी अधिनियम के तहत विभाग ने मुकदमा दर्ज कराया है। अवर अभियंता ने बताया कि विद्युत चोरी रोकने के लिए निरंतर अभियान चलाया जा रहा है।