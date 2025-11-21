बस्ती जोन के 7.48 लाख बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगा योजना का लाभ, मूल देय पर प्रथम चरण में दी जाएगी 25 प्रतिशत छूट
जागरण संवाददाता, बस्ती। विद्युत वितरण बस्ती क्षेत्र में 4.16 लाख लांग अनपेड उपभोक्ता चिन्हित किए गए हैं जबकि 3.32 लाख उपभोक्ता नेवर पेड श्रेेणी में चिन्हित है। एक दिसंबर से चालू बिजली बिल राहत योजना 2025 में इन सभी उपभोक्ताओं को पंजीकरण कराकर तीस दिन के अंदर बकाया धनराशि जमा करने पर योजना का लाभ मिलेगा।
विभाग ने बिजली बिल जमा करने वाले उपभोक्ताओं को दो श्रेणियों में बांटा है। ऐसे उपभोक्ता जो लगातार कई वर्ष या कई महीने से बिल नहीं जमा कर रहे इनको विभाग नेवर पेड की संज्ञा दे रखा है। जो उपभोक्ता 31 मार्च 2025 के पूर्व अपने विद्युत बिल का भुगतान किए हों उनको विभाग लांग अनपेड में चिन्हित कर रखा है।
नेवर पेड उपभोक्ताओं की संख्या बस्ती क्षेत्र के तीनों जनपदों सिद्धार्थनगर,संतकबीर नगर व बस्ती में कुल 3.32 लाख है। इन उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए विभाग ने बिजली बिल राहत योजना प्रस्तुत किया है। जिसमें पहले चरण में अर्थात एक से 31 दिसंबर तक चलने वाले अभियान के तहत पंजीकरण कराने तथा एकमुश्त जमा करने पर 25 प्रतिशत विभाग छूट देने जा रहा है।
साथ ही सरचार्ज में शत प्रतिशत छूट दिया जाएगा। पंजीकरण कराने के तीस दिन के अंदर धनराशि जमा करना होगा। द्वितीय चरण में 20 प्रतिशत तथा तृतीय चरण में 15 प्रतिशत मूल देय बकाया राशि जमा करने पर विभाग छूट देगा। हालांकि द्वितीय और तृतीय चरण में भी सरचार्ज छूट शत प्रतिशत दिया जाएगा।
इस संबंध में मुख्य अभियंता विद्युत वितरण बस्ती क्षेत्र वीके गुप्ता ने बताया कि दोनों श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए इस योजना में राहत दी गई हे। चिन्हित सभी उपभोक्ताओं को प्रथम चरण में पंजीकरण कराकर समय से धनराशि जमा कर विभाग द्वारा दी जा रही छूट का लाभ उठाना चाहिए।
