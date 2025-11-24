UPPCL: यूपी के उपभोक्ताओं को बिजली बिल में मिलेगी छूट, एक दिसंबर से शुरू होगा पंजीकरण

जागरण संवाददाता, बस्ती। जनपद के ऐसे उपभोक्ता जिन्होंने कभी बिल ही नहीं जमा किया है उनपर 750 करोड़ रुपये का बकाया है। 1,17,927 उपभोक्ता ऐसे हैं जो बिल जमा करना जरूरी नहीं समझते। विभाग इन लोगों को भी राहत देते हुए 407 करोड़ रुपये सरचार्ज छूट देने जा रहा है। इसके लिए इन उपभोक्ताओं को एक दिसंबर से शुरू हो रहे योजना में पंजीकरण कराकर मूलधन जमा करना होगा।

इस मूलधन पर भी एकमुश्त जमा करने पर 25 प्रतिशत छूट प्रथम चरण में दिया जाएगा। इसी तरह 1,51,296 उपभोक्ता ऐसे चिंहित हैं जो लोग अनपेड श्रेणी में हैं अर्थात इन लोगों ने 31 मार्च 2025 के पूर्व कभी बिल जमा किया है। ऐसे लोगों पर विभाग 157 करोड़ रुपये विद्युत बिल बकाया है।

योजना में सबसे कम उपभोक्ता बस्ती सदर खंड में चिंहित किए गए हैं। यहां यह संख्या मात्र चार हजार है जबकि सबसे ज्यादा रुधौली खंड में 1,06,828 उपभोक्ता हैं जो दोनों श्रेणी में चिंहित हैं। ग्रामीण खंड में कुछ हद तक लोग बिजली बिल जमा करते हैं यहां यह संख्या 73,535 है वहीं हर्रैया खंड में 86,866 उपभोक्ता बिजली बिल न जमा करने वालों में चिन्हित किए गए हैं । यह सभी लोग एक दिसंबर से लागू हो रहे बिजली बिल राहत योजना में पंजीकरण कराकर योजना का लाभ ले सकेंगे।

योजना तीन चरणाें में चलेगी, लेकिन प्रथम चरण में मूलदेय का 25 प्रतिशत छूट उपभोक्ताओं को दिया जाएगा। द्वितीय चरण में 20 प्रतिशत तथा तृतीय चरण में 15 प्रतिशत पंजीकरण से तीस दिन के अंदर पूर्ण भुगतान करने पर छूट दिया जाएगा। अधिकतम दो किलोवाट तक घरेलू तथा एक किलोवाट तक के वाणिज्यिक उपभोक्ता छूट पाने के हकदार होंगे।