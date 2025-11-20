बस्ती: सेक्स रैकेट मामले में डॉक्टर को मिली जमानत, सबूतों की कमी बनी राहत

जागरण संवाददाता, बस्ती। पखवारे भर पहले पकड़े गए एक हाई-प्रोफाइल सेक्स रैकेट मामले में गिरफ्तार किए गए मुख्य आरोपित, पशु चिकित्सक डा. सत्यप्रकाश यादव को अपर जिला एवं सत्र न्यायालय, विशेष न्यायाधीश अनन्य न्यायालय पाक्सो एक्ट न्यायाधीश विनोद कुमार सप्तम की अदालत से बुधवार को जमानत मिल गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बचाव पक्ष के अधिवक्ता रामकृपाल चौधरी ने अदालत में जमानत याचिका दायर की। याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत में दलील दी कि पुलिस द्वारा पेश किए गए साक्ष्य कमजोर और परिस्थिति जन्य हैं, जो उनके मुवक्किल को रैकेट में शामिल होना साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

कोर्ट को बताया कि पुलिस ने जल्दबाजी में गिरफ्तारी तो की, लेकिन ठोस कानूनी कार्रवाई और साक्ष्य जुटाने में ढिलाई बरती। अदालत ने प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों की अपर्याप्तता के आधार जमानत याचिका को मंजूर करते हुए आराेपित की जमानत की राशि 50 हजार रुपये के निजी बंधपत्र और दो जमानती पेश करने के बाद रिहा करने का आदेश दिया।