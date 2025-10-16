Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बस्ती शहर में 17 से 20 तक रहेगा आंतरिक रूट डायवर्जन, मनमानी करना पड़ेगा भारी

    By Skand Kumar Shukla Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 01:56 PM (IST)

    बस्ती शहर में दीपावली के पर्व पर भारी भीड़ को देखते हुए यातायात पुलिस ने डायवर्जन प्लान बनाया है। 17 से 20 अक्टूबर तक आंतरिक रूट डायवर्जन लागू रहेगा। शहर में भारी वाहनों का प्रवेश सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। कंपनीबाग और रोडवेज की तरफ से आने वाले वाहनों के लिए अस्थाई पार्किंग बनाई गई है।

    prefferd source google
    Hero Image

    यातायात व्यवस्था के लिए कल शाम से लागू होगा डायवर्जन प्लान

    जागरण संवाददाता, बस्ती। दीपावली के पर्व पर शहर में उमड़ने वाली भारी भीड़ और यातायात को सुचारु बनाए रखने के लिए यातायात पुलिस ने अभी से ही डायवर्जन प्लान बना लिया है। इसे शुक्रवार की शाम से सोमवार रात तक लागू किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक अभिनन्दन ने बताया कि 17 से 20 अक्टूबर तक शहर के आंतरिक हिस्सों और मुख्य बाजार मार्गों पर आंतरिक रूट डायवर्जन लागू किया जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह डायवर्जन चार दिनों तक से प्रभावी रहेगा और इसका मुख्य फोकस भारी वाहनों तथा ई-रिक्शा के रूट पर नियंत्रण रखना होगा। इसका उद्देश्य शहर के प्रमुख बाजार में भीड़ के दौरान यातायात व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए वाहनों की आवाजाही को कम करना है।

    एसपी ने आम जनता से अपील की है कि वे यातायात पुलिस का सहयोग करें और अनावश्यक रूप से वाहनों का उपयोग करने से बचें। किसी भी असुविधा या आपात स्थिति में लोग यूपी 112 पर संपर्क कर सकते हैं।

    यातायात पुलिस डायवर्जन प्लान

    कंपनीबाग से लेकर राजकीय इंटर कालेज तक और दक्षिण दरवाजा से करुआ बाबा तक ई-रिक्शा व चार पहिया समस्त वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा शहर की सीमा के अंदर ट्रक, ट्रेलर, डीसीएम जैसे सभी भारी वाहनों का प्रवेश सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इन वाहनों को शहर के बाहर बाईपास के माध्यम से डायवर्ट किया जाएगा।

    मुख्य बाजार गांधीनगर व पुरानी बस्ती में ई-रिक्शा और आटो का प्रवेश वर्जित रहेगा। इन्हें तय किए गए पार्किंग स्थलों तक ही जाने की अनुमति होगी, जिसके बाद यात्रियों को पैदल बाजार तक जाना होगा।

    मुख्य मार्गों का डायवर्जन:

    • कंपनीबाग तक से आने वाले हल्के वाहनों को केडीसी जेल रोड की ओर मोड़ दिया जाएगा।
    • दक्षिण दरवाजा की ओर जाने वाले वाहनों को अस्पताल चौराहा की ओर से भेजा जाएगा ताकि वे भीड़-भाड़ वाले बाजार क्षेत्र से बच सकें।

    नो-पार्किंग जोन:


    प्रमुख बाजार गांधीनगर व पुरानी बस्ती में दुकानों के सामने और आस-पास के मुख्य मार्गों पर नो-पार्किंग जोन घोषित किया गया है। नियम तोड़ने वाले वाहनों को ट्रैफिक क्रेन से टो किया जाएगा और उन पर सख्त जुर्माना लगाया जाएगा।

    पार्किंग की विशेष व्यवस्था:

    दीपावली की खरीदारी के लिए आने वाले लोगों की सुविधा हेतु कुछ विशेष पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। कंपनीबाग तक आने वाले वाहनों के लिए केडीसी में अस्थाई पार्किंग बनाया गया है।रोडवेज की तरफ से आने वाले वाहनों के लिए जीआइसी के मैदान में अस्थाई पार्किंग बनाया गया है। ये दोनों पार्किंग स्थल बाजार से क्रमश: 500 व 200 मीटर की पैदल दूरी पर हैं, और यहां से लोग आसानी से खरीदारी के लिए जा सकेंगे।
    -----