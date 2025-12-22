जागरण संवाददाता, बस्ती। पारा गिरने से ठंड के साथ गलन बढ़ गई है। ठंड से लोग कांप रहे हैं। पछुआ हवाओं के झोकों से लोग परेशान हैं। वहीं पशु-पक्षी बेहाल नजर आ रहे। सुबह व रात में कोहरा छा जा रहा है। इससे सड़कों पर वाहनों की रफ्तार में कमी देखी जा रही है। सोमवार को सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे। हवा के चलते कोहरे का धुंध धीरे- धीरे छंट गया था। वहीं सूरज भी देर से निकले। दिन में दो बजे के बाद सूरज बादलों की ओट से बाहर निकले, लेकिन बादल व सूरज के बीच दिनभर लुका-छिपी का खेल चलता रहा।

हल्की धूप होने के बाद भी दिनभर ठंड बरकरार रहा। लोग गर्म पकड़े से खुद को ढक कर ही बाहर निकले। ठंड से बचने को अधिकतर लोग घरों में दुबके रहे। शहर और गांवों में लोग अलाव तापते दिखे। अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्यियस व न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहा। सापेक्षिक आर्द्रता अधिकतम 90 प्रतिशत, सापेक्षिक आर्द्रता न्यूनतम 80 प्रतिशत रहा। हवा की गति 7 से 12 किमी./घंटा रही।