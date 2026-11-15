हंगरी के मैदानों में चमकेंगे बस्ती के विवेक, भारतीय खेल प्राधिकरण ने अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण के लिए चुना

जागरण संवाददाता, बस्ती। बस्ती के फुटबाल कोच विवेक प्रताप सिंह को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर मिला है। भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) की ओर से उन्हें हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में आयोजित क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम के लिए चयनित किया गया है।

हंगेरियन यूनिवर्सिटी आफ स्पोर्ट्स साइंसेज के सहयोग से 16 नवंबर से चार दिसंबर तक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलेगा। इसके लिए साई के नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला ने 22 अक्टूबर को स्वीकृति आदेश जारी किया है। शहर के मिश्रौलिया अपरा सिटी निवासी विवेक प्रताप सिंह वर्ष 2024 में सिक्किम फुटबाल टीम के हेड कोच नियुक्त हुए थे। वह वर्ष 2005 में अंडर-19 नेशनल बीसी ट्राफी में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इसके अलावा अंडर-21 राष्ट्रीय दत्ता राय ट्राफी और सीनियर संतोष ट्राफी में भी यूपी की ओर से खेल चुके हैं।