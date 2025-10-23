बस्ती जिले में पड़ोसी के घर पटाखा फेंकने पर हुई मारपीट, चली लाठियां, गांव में तनाव का माहौल

जागरण संवाददाता, बस्ती। बगही गांव में दीपावली की रात पड़ोसी के घर पटाखा फोड़ने से मना करने की बात को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठी चली। जिसमें आधा दर्जन लोग चोटिल हो गए। गांव के अजीत चौधरी ने पुलिस को दिए तहरीर में बताया कि दीपावली की बधाई देने जा रहा था, तभी यशवंत चौधरी के ललकारने पर सचिदानंद पाल को घेर कर गांव के योगेंद्र, यशवंत, बलिराम, रामनेवास, बच्चूलाल पुत्रगण सुखई, ज्योति पुत्री योगेंद्र, रूबी पुत्र रामनेवास, पूनम पत्नी यशवंत आदि ने लाठी डंडों से मारने लगे। जैसे ही बीच बचाव करने पहुंचा।

तभी लोग धारदार हथियार व ईंट के टूकड़े से सभी को मारने लगे। जिसमे मेरे नाक पर चोट लगा। अन्य लोग भी घायल हो गए। इस घटना के बाद गांव में तनाव हो गया। स्थिति को काबू करने के लिए लालंगज के अलावा कलवारी व मुंडेरवा पुलिस मौके पर डटी रही।