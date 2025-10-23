Language
    बस्ती जिले में पड़ोसी के घर पटाखा फेंकने पर हुई मारपीट, चली लाठियां, गांव में तनाव का माहौल

    By Sonu Dubeay Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 04:28 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में पटाखे फेंकने को लेकर पड़ोसियों में विवाद हो गया। बहस मारपीट में बदल गई और लाठियां चलीं, जिससे कई लोग घायल हो गए। घटना के बाद गांव में तनाव व्याप्त है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

    जागरण संवाददाता, बस्ती। बगही गांव में दीपावली की रात पड़ोसी के घर पटाखा फोड़ने से मना करने की बात को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठी चली। जिसमें आधा दर्जन लोग चोटिल हो गए।

    गांव के अजीत चौधरी ने पुलिस को दिए तहरीर में बताया कि दीपावली की बधाई देने जा रहा था, तभी यशवंत चौधरी के ललकारने पर सचिदानंद पाल को घेर कर गांव के योगेंद्र, यशवंत, बलिराम, रामनेवास, बच्चूलाल पुत्रगण सुखई, ज्योति पुत्री योगेंद्र, रूबी पुत्र रामनेवास, पूनम पत्नी यशवंत आदि ने लाठी डंडों से मारने लगे। जैसे ही बीच बचाव करने पहुंचा।

    तभी लोग धारदार हथियार व ईंट के टूकड़े से सभी को मारने लगे। जिसमे मेरे नाक पर चोट लगा। अन्य लोग भी घायल हो गए। इस घटना के बाद गांव में तनाव हो गया। स्थिति को काबू करने के लिए लालंगज के अलावा कलवारी व मुंडेरवा पुलिस मौके पर डटी रही।

    एसएचओ संजय कुमार ने बताया कि चुनाव की रंजिश को लेकर गांव में दोनों पक्ष पहले भी मारपीट कर चुके हैं। अजीत चौधरी के तहरीर पर योगेन्द्र पुत्र सुखई, यशवन्त पुत्र बलिराम, बलिराम ,रामनिवास व बच्चूलाल पुत्रगण सुखई, ज्योति पुत्री योगेन्द्र, रुबी पुत्री रामनेवास, पूनम पत्नी यशवन्त उर्मिला पत्नी रामनेवास, किश्मती पत्नी योगेन्द्र, निर्मला पत्नी बच्चूलाल पर मुकदमा पंजीकृत कर मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है।