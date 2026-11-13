आज नहाय-खाय से शुरू होगा छठ महापर्व, बाजारों में रौनक और तैयारियां जोरों पर

जागरण संवाददाता, बस्ती। लोक आस्था और सूर्य उपासना का चार दिवसीय महापर्व छठ शुक्रवार से नहाय-खाय के साथ शुरू होगा। पर्व को लेकर घरों से लेकर घाटों तक तैयारियां तेज हो गई हैं। व्रत रखने वाली महिलाएं पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ छठ व्रत की तैयारियों में जुटी हैं। इस महापर्व में शुद्धता, पवित्रता और संयम का विशेष महत्व है। चार दिनों तक चलने वाले इस अनुष्ठान में व्रती भगवान सूर्य और छठी मइया की आराधना कर परिवार की सुख-समृद्धि और संतान की दीर्घायु की कामना करेंगे।

छठ महापर्व को लेकर बाजारों में भी चहल-पहल बढ़ गई है। फल, गन्ना, नारियल, सूप, दउरा और पूजन सामग्री की दुकानों पर खरीदार पहुंचने लगे हैं। मिट्टी के चूल्हे, नए बर्तन और छठ पूजा में इस्तेमाल होने वाली अन्य सामग्री की मांग भी बढ़ रही है।

फल विक्रेताओं ने पर्व को देखते हुए मौसमी फलों का स्टाक जुटाना शुरू कर दिया है। वहीं बांस से बने सूप और दउरा की दुकानें भी सज गई हैं। पर्व नजदीक आने के साथ बाजार में खरीदारी और तेज होने की उम्मीद है। गुरुवार को बाजार में रौनक बढ़ गई। छठ पूजा की सामग्री की खरीदारी के लिए दिन में बाजार में भीड़ नजर आई। गांधनीगर, पुरानी बस्ती व मंगल बाजार में काफी भीड़ रही।

पर्व के पहले दिन नहाय-खाय की परंपरा निभाई जाएगी। इस दिन व्रती घर और पूजन स्थल की साफ-सफाई करने के बाद स्नान कर शुद्ध भोजन ग्रहण करेंगी। इसके साथ ही छठ महापर्व के कठिन अनुष्ठान की शुरुआत हो जाएगी। 14 नवंबर को खरना होगा। इस दिन व्रती पूरे दिन उपवास रखेंगी और शाम को स्नान के बाद गुड़ की खीर, रोटी आदि का प्रसाद तैयार कर भगवान को भोग लगाएंगी। इसके बाद प्रसाद ग्रहण कर निर्जला व्रत का संकल्प लेंगी।