Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बस्‍ती के नगर पंचायत मुंडेरवा में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, सड़क और नालों पर अतिक्रमण को कराया गया खाली

    By Dhananjay Kumar Srivastava Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 03:20 PM (IST)

    बस्ती जिले के मुंडेरवा नगर पंचायत में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सड़क और नालों पर किए गए अवैध कब्जों को बुलडोजर से हटाया। पहले ही नोटिस जारी किया गया था, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई से सड़कें और नाले खाली हो गए हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    संवाद सूत्र, मुंडेरवा, बस्ती। नगर पंचायत क्षेत्र में अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया। अनाधिकृत रूप से कब्जा की गई सड़क व नाले को नगरपंचायत कर्मियों ने खाली कराया। अधिशासी अधिकारी कीर्ति सिंह के निर्देश पर नाले पर अतिक्रमण किए अस्थाई दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया। दोबारा अतिक्रमण होने पर पुलिस मुकदमा दर्ज कराएगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें


    जगदीशपुर स्थित नगर पंचायत कार्यालय से शुरू हुआ अभियान मुख्य बाजार होते गन्ना विकास इंटर कालेज गेट तक चला। जिसमें मुख्य नाला पर अस्थाई अतिक्रमण कर लगी, दुकानों के साथ ही नाले के बाहर फुटपाथ पर अतिक्रमण कर लगी दुकानों को हटा दिया गया। सड़क के दोनों तरफ अतिक्रमण हटने से संकरी सड़क चौड़ी दिखने लगी।

    सड़क पर अतिक्रमण होने से प्रतिदिन लगभग जाम जैसी स्थिति बनी हुई थी। नगर पंचायत ने अभियान शुरू करने से पूर्व अतिक्रमण हटाने के लिए सूचित किया था। कुछ दुकानदारों को नोटिस भी दिया गया था। लोगों द्वारा स्वयं अतिक्रमण न हटाने पर नगर पंचायत कर्मियों ने अभियान चलाकर खाली करा दिया।

    पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में चले अभियान में किसी तरह का कोई विरोध नहीं दर्ज हुआ। अधिशासी अधिकारी ने अतिक्रमण हटाए जाने के दौरान कहा कि यदि दोबारा कोई अतिक्रमण करता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।