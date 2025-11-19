संवाद सूत्र, मुंडेरवा, बस्ती। नगर पंचायत क्षेत्र में अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया। अनाधिकृत रूप से कब्जा की गई सड़क व नाले को नगरपंचायत कर्मियों ने खाली कराया। अधिशासी अधिकारी कीर्ति सिंह के निर्देश पर नाले पर अतिक्रमण किए अस्थाई दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया। दोबारा अतिक्रमण होने पर पुलिस मुकदमा दर्ज कराएगी।

जगदीशपुर स्थित नगर पंचायत कार्यालय से शुरू हुआ अभियान मुख्य बाजार होते गन्ना विकास इंटर कालेज गेट तक चला। जिसमें मुख्य नाला पर अस्थाई अतिक्रमण कर लगी, दुकानों के साथ ही नाले के बाहर फुटपाथ पर अतिक्रमण कर लगी दुकानों को हटा दिया गया। सड़क के दोनों तरफ अतिक्रमण हटने से संकरी सड़क चौड़ी दिखने लगी।

सड़क पर अतिक्रमण होने से प्रतिदिन लगभग जाम जैसी स्थिति बनी हुई थी। नगर पंचायत ने अभियान शुरू करने से पूर्व अतिक्रमण हटाने के लिए सूचित किया था। कुछ दुकानदारों को नोटिस भी दिया गया था। लोगों द्वारा स्वयं अतिक्रमण न हटाने पर नगर पंचायत कर्मियों ने अभियान चलाकर खाली करा दिया।