14 कोसी परिक्रमा और कार्तिक पूर्णिमा मेले के चलते बस्ती-अयोध्या फोरलेन पर डायवर्जन, 19 नवंबर तक लागू

जागरण संवाददाता, बस्ती। अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा और कार्तिक पूर्णिमा मेले को देखते हुए प्रशासन ने बस्ती-अयोध्या फोरलेन (राष्ट्रीय राजमार्ग-27) पर यातायात व्यवस्था में बदलाव की तैयारी कर ली है।

14 कोसी परिक्रमा के दौरान 17 नवंबर को दोपहर 12 बजे से 19 नवंबर को सुबह छह बजे तक रूट डायवर्जन लागू रहेगा। वहीं, कार्तिक पूर्णिमा मेले के मद्देनजर 23 नवंबर को सुबह आठ बजे से मेला समाप्ति तक यातायात डायवर्जन प्रभावी रहेगा।