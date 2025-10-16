Basti News: स्कूल जा रहे भाई-बहन को ई-रिक्शा ने मारी ठोकर, तीन घायल

जागरण संवाददाता, बस्ती। जिले के वाल्टरगंज के पैड़ा चौराहे पर गुरुवार की सुबह स्कूल जा रहे साइकिल सवार भाई-बहन को ई-रिक्शा ने सामने से ठोकर मार दी। साइकिल सवार दोनों बच्चे घायल हो गए। दुर्घटना के बाद भाग रहे ई-रिक्शा को रोकने के चक्कर में एक राहगीर भी चोटिल हो गए। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से जिला अस्पताल बस्ती भिजवाया गया। ई-रिक्शा को स्थानीय लोगों ने खड़ा कराकर घटना की सूचना पुलिस को दी।

बताया जा रहा है कि इसी थानाक्षेत्र के पैड़ा खरहरा निवासी मोहम्मद युसूफ की 14 वर्षीय बेटी अंजुम व 10 वर्षीय बेटा आरिफ गुरुवार की सुबह साइकिल से भादी चौराहे पर स्थित कान्वेंट स्कूल में पढ़ने के लिए जा रहे थे। तभी विपरीत दिशा से आ रहा ई-रिक्शा चालक ने सामने से उनकी साइकिल में ठोकर मार दी।