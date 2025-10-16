Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Basti News: स्कूल जा रहे भाई-बहन को ई-रिक्शा ने मारी ठोकर, तीन घायल

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 11:11 AM (IST)

    बस्ती जिले के वाल्टरगंज में एक ई-रिक्शा ने स्कूल जा रहे भाई-बहन को टक्कर मार दी, जिससे दोनों घायल हो गए। भाग रहे ई-रिक्शा को रोकने के प्रयास में एक राहगीर भी चोटिल हो गया। स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और पुलिस को सूचना दी। यह हादसा तब हुआ जब बच्चे साइकिल से स्कूल जा रहे थे।

    prefferd source google
    Hero Image

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, बस्ती। जिले के वाल्टरगंज के पैड़ा चौराहे पर गुरुवार की सुबह स्कूल जा रहे साइकिल सवार भाई-बहन को ई-रिक्शा ने सामने से ठोकर मार दी। साइकिल सवार दोनों बच्चे घायल हो गए। दुर्घटना के बाद भाग रहे ई-रिक्शा को रोकने के चक्कर में एक राहगीर भी चोटिल हो गए। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से जिला अस्पताल बस्ती भिजवाया गया। ई-रिक्शा को स्थानीय लोगों ने खड़ा कराकर घटना की सूचना पुलिस को दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     बताया जा रहा है कि इसी थानाक्षेत्र के पैड़ा खरहरा निवासी मोहम्मद युसूफ की 14 वर्षीय बेटी अंजुम व 10 वर्षीय बेटा आरिफ गुरुवार की सुबह साइकिल से भादी चौराहे पर स्थित कान्वेंट स्कूल में पढ़ने के लिए जा रहे थे। तभी विपरीत दिशा से आ रहा ई-रिक्शा चालक ने सामने से उनकी साइकिल में ठोकर मार दी।

     साइकिल समेत सड़क पर गिरने के कारण छात्रा अंजुम व छात्र आरिफ गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद ई-रिक्शा लेकर आगे बढ़े चालक को रोकने के प्रयास में वाल्टरगंजथानाक्षेत्र के पुर्सिया निवासी बब्लू भी घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 