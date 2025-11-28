फैक्ट्री से चार क्विंटल मिलावटी पनीर बरामद, तेल-बूंदी को किया गया जब्त

जागरण संवाददाता, बस्ती। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन को गुरुवार को छापेमारी के दौरान बड़ी सफलता मिली है। टीम ने चार क्विंटल मिलावटी पनीर पकड़ा है। इसके साथ ही तेल व बूंदी भी बरामद हुई है। विभाग इस जब्त कर लिया है। वहीं पनीर को नष्ट करा दिया है। जांच के लिए नमूना भी लिया गया है।

सहायक आयुक्त खाद्य विनीत पांडेय की अगुवाई में जिला अभिहित अधिकारी चित रंजन कुमार पूरी टीम के साथ मालवीय रोड पहुंचे। यहां पिकौरा शिवगुलाम में एक डेरी पर छापेमारी की गई। जहां संचालित पनीर की फैक्ट्री में मिलावटी चार क्विंटल पनीर बरामद किया गया।

वहीं तेल के साथ चार बोरी बूंदी भी बरामद की गई। विभाग ने इसे जब्त कर लिया है। पनीर को वहीं नष्ट करा दिया गया। जांच के लिए सैंपल भी लिया गया है। जिला अभिहित अधिकारी ने बताया कि एक सूचना के आधार पर खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी की।

बड़ी मात्रा में मिलावटी पनीर बरामद हुआ है। जहां पनीर बनाया जा रहा था वहीं गंदगी फैली हुई थी। इसलिए पनीर का नमूना लेते हुए उसे नष्ट करा दिया गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी।