संजय विश्वकर्मा, बस्ती। हिरणों की दृष्टि से लगातार समृद्ध हो रहे बस्ती जनपद में बारहसिंगा प्रजाति के हिरणों की जान जोखिम में है। लगातार हो रही मृत्यु से उनकी संख्या घट रही है। वहीं इनके शिकार की आशंका भी जताई जा रही है।

वर्ष 2017 में हुई वन्य जीवन गणना में कुल 408 हिरण पाए गए थे, इनमें हिरणों की पांच प्रजातियों की मौजूदगी बस्ती में पाई गई थी। जिसमें पाढा 170, बारहसिंगा 136, चीतल 94, सांभर छह, व दो काला मृग पाए गए थे। वर्ष 2022 में जब वन्य जीव गणना कराई गई तो लोगों को उम्मीद थी बारहसिंगा की संख्या बढी होगी, मगर उनकी उम्मीद के विपरीत इनकी संख्या में कमी पाई गई।

अन्य प्रजातियों के हिरणों की संख्या में जहां काफी वृद्धि हुई वहीं बारहसिंगा की संख्या घटकर महज 85 रह गई। अब तो यह बहुत कम दिख रहे हैं। मादा बारहसिंगा साल में केवल एक बार प्रजनन करती है और सामान्यतः एक बार में एक बच्चे को जन्म देती है। बारहसिंगा को उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपना राज्य पशु घोषित कर रखा है। दुर्लभ वन्य जीव होने के कारण इसे संकटग्रस्त सूची में रखा गया है।



इस वर्ष बारहसिंघा के साथ हुई कुछ घटनाएं