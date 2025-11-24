Basti News: एटीएम में चिपका मिला प्लेट, जांच में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, बस्ती। शहर में एटीएम से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। फौव्वारा तिराहा के निकट गौतम कांपलेक्स में लगे पीएनबी के एटीएम में पैसा निकलने वाले स्थान पर एक प्लेट चिपका मिला। एक ग्राहक को इस बात का पता तब चला जब वह अपने एटीएम कार्ड से नौ हजार रुपये निकालना चाहा। मशीन चलने के बाद भी बाहर रुपये न निकलने पर उसने एक बार फिर एटीएम से उतने ही रुपये के लिए बटन दबाया। लेकिन मशीन से रुपये नहीं निकले। जब वहां पर लिखे एक नंबर से संपर्क किया तो पता चला की किसी ने साजिश कर एटीएम पर प्लेट चिपका दिया है। मौके पर पुलिस ने जांच पड़ताल करने के बाद शटर बंद करा दिया है।

इस समय लग्न का सीजन चल रहा है। जब ग्राहकों को रुपये की आवश्यकता है तो शहर के अधिकांश एटीएम ड्राई चल रहे हैं। जो चल रहे हैं उनपर भी भरोसा करने लायक नहीं रह गया है। क्योंकि जिस तरह एटीएम में प्लेट लगाकर चिपकाया गया था वह एक साजिश के तहत किया गया प्रतीत हो रहा है। इस बात की पुष्टि सेवा प्रदाता कंपनी के एक पूर्व कर्मचारी ने भी की है।

रविवार की सुबह पौने दस बजे के आसपास सिविल लाइन के प्रदीप कुमार जोशी अपने बेटी के साथ एटीएम से रुपये निकालने पहुंचे। पीएनबी के एटीएम में कार्ड डालकर 9000 रुपये निकालने के लिए बटन दबाया। मशीन से रुपये गिनने की आवाज भी सुनाई दी लेकिन रुपये नहीं निकले। एक बार फिर उन्होंने रुपये निकालने का प्रयास किया। रुपये न निकलने पर टोलफ्री नंबर पर काल किया। उधर से बताया गया कि आप का पैसा खाते में वापस आ जाएगा।