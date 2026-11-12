कुर्मी-यादव समीकरण पर भाजपा की नजर, अरविंद चौधरी की एंट्री से बस्ती की सियासत में हलचल

महेंद्र कुमार त्रिपाठी, बस्ती। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले बस्ती जिले की राजनीति में पूर्व सांसद अरविंद कुमार चौधरी के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से जिले की सियासत में नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। बुधवार को लखनऊ स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई।

अरविंद चौधरी की भाजपा में एंट्री को महज एक पूर्व सांसद के दल बदलने के रूप में नहीं , बल्कि इसे पूर्वांचल में कुर्मी मतदाताओं को साधने और समाजवादी पार्टी के सामाजिक समीकरण में सेंध लगाने की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है।

खास बात यह है कि अरविंद चौधरी समाजवादी पार्टी के बस्ती के सांसद रामप्रसाद चौधरी के भतीजे हैं। रामप्रसाद चौधरी पूर्वांचल में कुर्मी समाज के प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं। ऐसे में एक ही राजनीतिक परिवार के दो प्रमुख चेहरों का अलग-अलग दलों में होना आने वाले विधानसभा चुनाव में दिलचस्प राजनीतिक स्थिति पैदा कर सकता है। अरविंद चौधरी के भाजपा में शामिल होने से राजनीतिक हलकों में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि क्या भाजपा उनके जरिए कुर्मी मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने में सफल होगी?



कुर्मी मतदाताओं को साधने की रणनीति

उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुर्मी समाज का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। पूर्वांचल के बस्ती, संतकबीरनगर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर और आसपास के जिलों में इस समाज का राजनीतिक प्रभाव माना जाता है। भाजपा लंबे समय से इस सामाजिक आधार को मजबूत करने की कोशिश में जुटी है।

वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में बस्ती सीट पर सपा के रामप्रसाद चौधरी ने भाजपा के हरीश द्विवेदी को पराजित किया था। इस चुनाव में पिछड़े वर्ग के मतदाताओं का समर्थन सपा के लिए महत्वपूर्ण माना गया था। अब रामप्रसाद चौधरी के परिवार से जुड़े पूर्व सांसद अरविंद चौधरी का भाजपा में जाना सपा के लिए राजनीतिक चुनौती के रूप में देखा जा रहा है।



यादव-कुर्मी समीकरण पर भी रहेगी नजर

बस्ती की राजनीति में कुर्मी और यादव मतदाताओं की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। समाजवादी पार्टी को इन दोनों के बीच अपनी राजनीतिक पकड़ का लाभ मिलता रहा है। रामप्रसाद चौधरी के नेतृत्व और राजनीतिक प्रभाव को भी सपा के इसी सामाजिक समीकरण से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में अरविंद चौधरी का भाजपा में शामिल होना सपा के लिए परिवार के भीतर से राजनीतिक चुनौती पैदा करने वाला घटनाक्रम है।