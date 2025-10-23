Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन में फूटा पटाखा, यात्रियों में मची अफरातफरी

    By Brajeshp K Pandey Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 04:19 AM (IST)

    आनंद विहार से सहरसा जा रही अमृत भारत एक्सप्रेस में पटाखे की आवाज से अफरा-तफरी मच गई। गौर स्टेशन के पास यात्रियों ने चेन पुलिंग कर दी, जिससे ट्रेन 34 मिनट तक रुकी रही। यात्रियों के अनुसार, किसी ने कोच में पटाखा फोड़ दिया था, जिससे दहशत फैल गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। रेलवे के अनुसार, यात्रियों द्वारा पटाखे चलाने से यह घटना हुई।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, बस्ती। आनंद विहार से चलकर सहरसा जाने वाली 15558 डाउन ट्रेन अमृत भारत एक्सप्रेस में पटाखा की आवाज से कोच एस-नौ में अफरा तफरी मच गई। आनन-फानन में किसी ने चैन पुलिंग कर दी, जिससे ट्रेन 34 मिनट तक खड़ी रही।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बुधवार की तड़के 2:45 पर अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन जैसे ही गौर रेलवे स्टेशन के आगे ओवर ब्रिज के समय पहुंची वैसे ही यात्रियों ने चेन पुलिंग कर ट्रेन को रोक दिया। कोच एस नौ में बैठे यात्री उतरकर इधर-उधर भागने लगे। पूछने पर यात्रियों ने बताया कि ट्रेन में किसी ने फटाखा फोड़ दिया है।

    डर और दहशत से बदहवास लोग ट्रैक पर ही दौड़ने लगे। बाद में घटना की सूचना पर तत्काल मौके पर गौर पुलिस पहुंच गई और यात्रियों को समझा बूझकर ट्रेन में बैठाया। इस मामले में पीआरओ महेश गुप्ता ने कहा कि दो रेल यात्री पटाखा लेकर चल रहे थे। गौर तथा टिनिच स्टेशन के मध्य उनसे पटाखा चला, जिसके उपरांत ट्रेन अलार्म चेन पुलिंग के बाद रोकी गई।

    ट्रैक किनारे मिला युवक का शव

    गौर रेलवे स्टेशन के पश्चिमी छोर पर बुधवार की सुबह डाउन ट्रैक किनारे ही एक लगभग 31 वर्षीय युवक का शव पाया गया है। मौके पर पहुंची जीआरपी ने शव को कब्जे में लेकर उसकी पहचान करने में घंटों जुटी रही पर उसकी पहचान नहीं हो पाई।