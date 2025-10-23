अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन में फूटा पटाखा, यात्रियों में मची अफरातफरी

जागरण संवाददाता, बस्ती। आनंद विहार से चलकर सहरसा जाने वाली 15558 डाउन ट्रेन अमृत भारत एक्सप्रेस में पटाखा की आवाज से कोच एस-नौ में अफरा तफरी मच गई। आनन-फानन में किसी ने चैन पुलिंग कर दी, जिससे ट्रेन 34 मिनट तक खड़ी रही।

बुधवार की तड़के 2:45 पर अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन जैसे ही गौर रेलवे स्टेशन के आगे ओवर ब्रिज के समय पहुंची वैसे ही यात्रियों ने चेन पुलिंग कर ट्रेन को रोक दिया। कोच एस नौ में बैठे यात्री उतरकर इधर-उधर भागने लगे। पूछने पर यात्रियों ने बताया कि ट्रेन में किसी ने फटाखा फोड़ दिया है।

डर और दहशत से बदहवास लोग ट्रैक पर ही दौड़ने लगे। बाद में घटना की सूचना पर तत्काल मौके पर गौर पुलिस पहुंच गई और यात्रियों को समझा बूझकर ट्रेन में बैठाया। इस मामले में पीआरओ महेश गुप्ता ने कहा कि दो रेल यात्री पटाखा लेकर चल रहे थे। गौर तथा टिनिच स्टेशन के मध्य उनसे पटाखा चला, जिसके उपरांत ट्रेन अलार्म चेन पुलिंग के बाद रोकी गई।