बरेली: प्रेम-प्रसंग में युवक की चाकू से गोदकर हत्या, पुलिस चौकी के पास ही दिया वारदात को अंजाम

जागरण संवाददाता, बरेली। मेला देखने गए युवक की चाकू से गोदकर बीच सड़क हत्या कर दी गई। मारने से पहले उसे को काफी दूर तक दौड़ाया गया। इसके बाद घटना को अंजाम दिया गया। युवक का गांव की ही दूसरी जाति की युवती से प्रेम-प्रसंग था। इसी वजह से दोनों पक्षों के बीच विवाद रहता था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपितों की तलाश में दबिश देना शुरू कर दिया है। स्वजन ने गांव के ही एक व्यक्ति समेत अन्य सात लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने रात में कुछ लोगों को हिरासत में भी ले लिया।

सीने और पेट पर ताबड़तोड़ किए कई प्रहार, मौके पर ही हो गई मौत बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र के रजऊ परसपुर गांव निवासी अभिषेक यादव रजऊ की ही शंकर प्लाईवुड फैक्ट्री में मजदूरी करते थे। अभिषेक के पिता रामकिशन सेना से सेवानिवृत हैं और गांव में ही पशुपालन का काम करते हैं। पुलिस के मुताबिक, अभिषेक का गांव की ही दूसरी जाति की युवती से प्रेम प्रसंग था इससे से युवती के परिवार वाले खुश नहीं थे। कई बार दोनों पक्षों में कहासुनी भी हुई। पिछले वर्ष नवंबर में युवती के स्वजन ने युवती की तरफ से अभिषेक के विरुद्ध छेड़छाड़ की प्राथमिकी भी लिखाई थी जिससे वह से वह जेल गया था।

युवक का गांव की ही युवती से था प्रेम-प्रसंग, उसी को लेकर था विवाद अभिषेक के पिता का कहना हैं उनके बेटे ने कोई छेड़छाड नहीं की फिर भी उसे जेल जाना पड़ा था। उसके बाद से सब कुछ सामान्य हो गया था। किसी ने भी उनके बेटे की शिकायत नहीं की, लेकिन बुधवार को अचानक क्या हुआ इस बारे में किसी को नहीं पता। स्वजन के मुताबिक, गांव में ही रामलीला का मेला भी लगा हुआ है। बुधवार को रावण दहन होना था इसलिए अभिषेक मेला देखने गया था। वहीं पर विवाद हुआ और गांव के ही कई लोगों ने उसे घेरकर दौड़ाना शुरू कर दिया। बीच सड़क पर आकर चाकू से गोदकर अभिषेक की हत्या कर दी। अभिषेक के सीने और पेट में चाकू लगे है।

आरोपित भी हत्या के आरोप में जा चुका है जेल

पुलिस के मुताबिक, जिस व्यक्ति पर अभिषेक के स्वजन आरोप लगा रहे हैं उसने दो शादियां की है। आरोपित दूसरी पत्नी के पति की हत्या के आरोप में जेल गया था। बताया जा रहा है कि अभिषेक का जिस युवती से प्रेम-प्रसंग था वह दूसरी पत्नी की बेटी है। वह मामला अभी भी कोर्ट में विचाराधीन हैं। अभी तक उस मामले में फैसला नहीं आया है।

युवती के चक्कर में युवक पूर्व में खा चुका था जहर अभिषेक के स्वजन ने बताया कि, युवती के चक्कर में अभिषेक पूर्व में आत्महत्या का प्रयास कर चुका था। एक बार जहर खा लिया था बमुश्किल से उसकी जान बची थी। इसके बारे में भी उन्होंने युवती के स्वजन से शिकायत की थी। कहा था कि या तो लड़की की शादी उनके बेटे से कर दें या फिर युवती को कहीं और भेज दें मगर उसके स्वजन उस बात पर भी तैयार नहीं हुए थे।

मेला देखने जाने को मां से मांगे 1500 रुपये

अभिषेक के पिता ने पुलिस को बताया कि, शाम के समय अभिषेक खुश था। अपनी मां से बोला कि मेला देखने जाना हैं इसलिए 1500 रुपये दे दो। इस पर मां ने डांटा कहा कि 1500 रुपये क्यों? 500 चाहिए तो ले जाओ।

मेले में बनी पुलिस चौकी से 20 कदम दूरी पर हुई हत्या मेला की सुरक्षा के लिए बिथरी पुलिस ने सड़क किनारे अस्थाई चौकी बनाई है। उसी चौकी से महज 20 कदम दूरी पर ही अभिषेक की हत्या की गई। बताया जा रहा है कि, घटना के वक्त चौकी खाली थी वहां पर कोई भी पुलिसकर्मी तैनात नहीं था। रावण दहन के बाद मेले से पूरी फोर्स गायब हो चुकी थी। स्वजन का कहना हैं कि, यदि मौके पर पुलिस होती तो बेटे की जान बच सकती थी। हैरत इस बात की है कि हत्या की सूचना पर स्वजन मौके पर पहुंचे और अभिषेक को जिला अस्पताल लेकर आ गए मगर पुलिस फिर भी घटनास्थल पर नहीं पहुंची। देर रात बिथरी इंस्पेक्टर चंद्रप्रकाश शुक्ला हत्या की घटना होने से लगातार इनकार करते रहे।