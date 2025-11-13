Language
    योगी सरकार की 'लोकल टू ग्लोबल' रणनीति सफल, 40 देशों तक पहुंची बरेली की जरी-जरदोजी

    By Amit Singh Edited By: Amit Singh
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 07:07 PM (IST)

    योगी सरकार की 'लोकल टू ग्लोबल' रणनीति और ओडीओपी योजना के तहत बरेली की जरी-जरदोजी को वैश्विक पहचान मिल रही है। कभी गलियों तक सीमित यह कला अब यूरोप और अरब देशों सहित 40 देशों को निर्यात की जा रही है। दिल्ली में होने वाले भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बरेली की जरी-जरदोजी पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित करेगी, जिससे ब्रांडिंग, मार्केटिंग और निर्यात में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। उद्यमी नए अंतरराष्ट्रीय समझौतों के लिए तैयार हैं, जो बरेली की पहचान को और मजबूत करेगा।  

    अंर्तराष्ट्रीय बाजार में चमकेगी बरेली की सुनहरी कढ़ाई

    डिजिटल डेस्क, बरेली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की 'लोकल टू ग्लोबल' आर्थिक रणनीति तथा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ओडीओपी) योजना का प्रभाव अब जमीनी स्तर पर साफ दिखने लगा है। कभी गलियों तक सीमित रहने वाली बरेली की जरी-जरदोजी की सुनहरी कढ़ाई अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज करा रही है। दिल्ली में होने वाले भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में उत्तर प्रदेश का झंडा गर्व से लहराएगा और इसी मंच पर बरेली की जरी-जरदोजी पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित करेगी। सुनहरी कढ़ाई करने वाले बरेली के हुनरमंद कारीगरों की कला को यूरोप और अरब देशों के बाजारों में खूब पसंद किया जा रहा है। यही वजह है कि बरेली से 40 देशों को जरी-जरदोजी उत्पादों का निर्यात किया जाता है।

    योगी सरकार का विजन: 'लोकल टू ग्लोबल' की सफल उड़ान
    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के पारंपरिक उद्योगों को वैश्विक पहचान दिलाने, कामगारों को आत्मनिर्भर बनाने और निवेश को बढ़ाने के लिए ओडीओपी की शुरुआत की थी। बरेली की जरी-जरदोजी को इस योजना में शामिल किए जाने के बाद ब्रांडिंग, मार्केटिंग और निर्यात-तीनों ही क्षेत्रों में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज हुई है। औद्योगिक उपायुक्त विकास यादव ने इस विषय में बताया कि आज बरेली का हुनर ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और खाड़ी देशों के बाजारों में अपनी जगह बना चुका है। लेदर जैकेट, बैग, क्लच, दुपट्टों और पार्टी वियर गाउन्स पर जरी–जरदोजी की कढ़ाई विदेशी ग्राहकों की पहली पसंद बनती जा रही है।

    आईआईटीएफ दिल्ली में लगेंगे आकर्षक स्टॉल
    योगी सरकार के प्रोत्साहन और ओडीओपी के तहत मिलने वाली सुविधाओं के बाद बरेली के प्रमुख उद्यमी अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में धूम मचाने के लिए तैयार हैं। बरेली मंडल से नवाब जरी आर्ट, रश्मि जरी आर्ट, सनम जरी आर्ट, शिखा एंटरप्राइजेज, कमल ट्रेडर्स (शालू सक्सेना), अमन अटायर प्राइवेट लिमिटेड (आतिफ खान), एमए इंटरनेशनल, कादरी एंड संस, साकिब जरी आर्ट, कुमकुम जरी-जरदोजी समेत इन सभी उद्यमियों ने अपने उत्पादों को ग्लोबल डिमांड के अनुसार तैयार कर लिया है। उम्मीद है कि इस वर्ष निर्यात के नए करार होंगे और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बरेली की पहचान और मजबूत होगी।