शादी टूटने के बाद मकान और रुपए मांग रही महिला, आत्महत्या की धमकी; जांच में जुटी बरेली पुलिस

जागरण संवाददाता, बरेली। प्रेमनगर निवासी एक महिला ने पांच लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी पंजीकृत कराई है। उन्होंने पुलिस को बताया कि, वर्ष 2021 में प्रेमनगर निवासी एक युवती ने उनके बेटे के विरुद्ध शिकायती पत्र दिया था। धमकी दी कि, यदि वह उससे शादी नहीं की तो दुष्कर्म के आरोप में जेल भिजवा देगी। इसके बाद युवती और उसके मायके वालों ने दो माह बाद कचहरी में दोनों पक्षों के हस्ताक्षर कर विवाह करा दिया। दो माह बाद दोनों के संबंध भी विच्छेद हो गए।