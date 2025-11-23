Language
    शादी टूटने के बाद मकान और रुपए मांग रही महिला, आत्महत्या की धमकी; जांच में जुटी बरेली पुलिस

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 02:13 PM (IST)

    बरेली में एक महिला ने पांच लोगों पर उसके बेटे को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। महिला के अनुसार, उसके बेटे का एक युवती से विवाह हुआ था, जो दो महीने बाद टूट गया। अब युवती और उसके परिवार वाले समझौते के नाम पर पैसे और मकान की मांग कर रहे हैं और धमकी दे रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, बरेली। प्रेमनगर निवासी एक महिला ने पांच लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी पंजीकृत कराई है। उन्होंने पुलिस को बताया कि, वर्ष 2021 में प्रेमनगर निवासी एक युवती ने उनके बेटे के विरुद्ध शिकायती पत्र दिया था। धमकी दी कि, यदि वह उससे शादी नहीं की तो दुष्कर्म के आरोप में जेल भिजवा देगी। इसके बाद युवती और उसके मायके वालों ने दो माह बाद कचहरी में दोनों पक्षों के हस्ताक्षर कर विवाह करा दिया। दो माह बाद दोनों के संबंध भी विच्छेद हो गए।

    संबंध विच्छेद के बाद आत्महत्या को उकसा रही महिला

    आरोप है कि अब युवती और उसके परिवार वाले किसी न किसी बात पर उनके बेटे को मानसिक तनाव देते हैं। मुकदमे में समझौते के नाम पर 10 लाख रुपये और मकान की मांग की जा रही है। नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। महिला के शिकायती पत्र पर सुभाष नगर पुलिस ने पांच लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी लिख ली है।