प्रेमी के साथ चली गई पत्नी, पति ने जहर खाकर दी जान; सुसाइड नोट में लिखी दिल की बात

जागरण संवाददाता, बरेली। कैंट के चनहेटी निवासी अधिवक्ता कमल कुमार सागर की पत्नी तीन माह पहले प्रेमी के साथ चली गई। इससे आहत उन्होंने रविवार देर रात जहर खा लिया। उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। जहर खाने से पहले कमल में एक सुसाइड नोट भी लिखा, जिसमें उन्होंने पत्नी, उसके प्रेमी और ससुराल वालों पर आरोप लगाया है।

स्वजन के मुताबिक, वर्ष 2017 में कमल की शादी रामपुर के मिलक निवासी कोमल से हुई थी। शुरुआत में सब अच्छा चला, उनके दो बच्चे भी है। पिछले करीब डेढ़ साल से कोमल का इंस्टाग्राम के माध्यम से शामली निवासी विशाल से संपर्क हुआ तो दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। करीब तीन माह पहले कोमल पति और अपने दो बच्चों को छोड़कर प्रेमी के साथ चली है।