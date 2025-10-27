Language
    प्रेमी के साथ चली गई पत्नी, पति ने जहर खाकर दी जान; सुसाइड नोट में लिखी दिल की बात

    By Nitesh Srivastava Edited By: Nitesh Srivastava
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 12:04 PM (IST)

    बरेली में अधिवक्ता कमल कुमार सागर ने पत्नी के प्रेमी संग भाग जाने से आहत होकर जहर खाकर आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में उन्होंने पत्नी, प्रेमी और ससुराल वालों पर झूठे केस में फंसाने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कमल और कोमल का विवाह 2017 में हुआ था, और उनके दो बच्चे हैं। कोमल तीन महीने पहले विशाल नामक प्रेमी के साथ चली गई थी।

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, बरेली। कैंट के चनहेटी निवासी अधिवक्ता कमल कुमार सागर की पत्नी तीन माह पहले प्रेमी के साथ चली गई। इससे आहत उन्होंने रविवार देर रात जहर खा लिया। उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। जहर खाने से पहले कमल में एक सुसाइड नोट भी लिखा, जिसमें उन्होंने पत्नी, उसके प्रेमी और ससुराल वालों पर आरोप लगाया है।

    स्वजन के मुताबिक, वर्ष 2017 में कमल की शादी रामपुर के मिलक निवासी कोमल से हुई थी। शुरुआत में सब अच्छा चला, उनके दो बच्चे भी है। पिछले करीब डेढ़ साल से कोमल का इंस्टाग्राम के माध्यम से शामली निवासी विशाल से संपर्क हुआ तो दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। करीब तीन माह पहले कोमल पति और अपने दो बच्चों को छोड़कर प्रेमी के साथ चली है।

    पत्नी के जाने बाद कमल अवसाद में रहने लगे। सुसाइड नोट में कमल ने आरोप लगाया कि पत्नी और उसका प्रेमी उन्हें झूठे केस में फंसाने की भी धमकी दे रहा था जिसके बाद उन्होंने रविवार रात जहर खा लिया। स्वजन ने आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।