Weather Update: रात में अचानक क्यों बढ़ने लगी सर्दी? नवंबर में कितनी पड़ेगी ठंड, मौसम विभाग ने दिया अपडेट
बरेली में मौसम बदल रहा है, रातें ठंडी हो रही हैं। नैनीताल में पारा 10 डिग्री तक गिर गया है। मौसम विभाग ने तापमान में और गिरावट की संभावना जताई है, कोहरा और धुंध भी छाई रहेगी। ठंडी हवाओं के कारण सुबह-शाम ठंड बढ़ गई है, जिससे लोगों को गर्म कपड़े पहनने की आवश्यकता महसूस हो रही है।
जागरण संवाददाता, बरेली। जिले में मौसम में बदलाव का असर महसूस होने लगा है। रातें सर्द होने लगी हैं, वहीं पहाड़ों से आ रही सर्द हवा के सामने धूप का प्रभाव भी कम होने लगा है। सुबह-शाम के बाद अब दिन में भी सर्दी महसूस होने लगी है। पड़ोसी राज्य के नैनीताल में न्यूनतम पारा 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, वहीं जिले में रात का तापमान 12 डिग्री होने लगा है।
मौसम विभाग ने आगामी दिनों में तापमान में एक से दो डिग्री तक गिरावट और बढ़त का अनुमान जताया है। वहीं, कोहरा और धुंध छाए रहने की संभावना है।
नैनीताल में न्यूनतम पारा पहुंचा 10, बरेली में 12 डिग्री हुआ रात का तापमान
शनिवार को अधिकतम तापमान 27.1 डिग्री और न्यूनतम 12.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह तेज सर्द हवाएं चलीं, जिससे सिहरन महसूस की गई। सुबह-शाम को बिना गर्म कपड़े घर से बाहर निकलना मुश्किल होने लगा है। वहीं, धुंध छाए रहने से सुबह के समय वाहनों की रफ्तार भी प्रभावित होने लगी है।
तापमान में गिरावट, कोहरा और धुंध छाने का अनुमान
आंचलिक मौसम केंद्र के विज्ञानी अतुल कुमार ने बताया, उत्तरी-पश्चिमी हवा के साथ आसमान साफ होने से विकिरणीय शीतलन का संयुक्त प्रभाव बना है। इसके असर से तापमान में गिरावट हुई। अब कोई सक्रिय विक्षोभ न होने और पूर्व में हावी विक्षोभ के गुजरने के बाद तापमान में एक-दो डिग्री तक की बढ़त और गिरावट का अनुमान है। कोहरा और हल्की धुंध छाए रहने का अनुमान है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।