Weather Update: रात में अचानक क्यों बढ़ने लगी सर्दी? नवंबर में कितनी पड़ेगी ठंड, मौसम विभाग ने दिया अपडेट

जागरण संवाददाता, बरेली। जिले में मौसम में बदलाव का असर महसूस होने लगा है। रातें सर्द होने लगी हैं, वहीं पहाड़ों से आ रही सर्द हवा के सामने धूप का प्रभाव भी कम होने लगा है। सुबह-शाम के बाद अब दिन में भी सर्दी महसूस होने लगी है। पड़ोसी राज्य के नैनीताल में न्यूनतम पारा 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, वहीं जिले में रात का तापमान 12 डिग्री होने लगा है।

मौसम विभाग ने आगामी दिनों में तापमान में एक से दो डिग्री तक गिरावट और बढ़त का अनुमान जताया है। वहीं, कोहरा और धुंध छाए रहने की संभावना है। नैनीताल में न्यूनतम पारा पहुंचा 10, बरेली में 12 डिग्री हुआ रात का तापमान

शनिवार को अधिकतम तापमान 27.1 डिग्री और न्यूनतम 12.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह तेज सर्द हवाएं चलीं, जिससे सिहरन महसूस की गई। सुबह-शाम को बिना गर्म कपड़े घर से बाहर निकलना मुश्किल होने लगा है। वहीं, धुंध छाए रहने से सुबह के समय वाहनों की रफ्तार भी प्रभावित होने लगी है।