नो Vande Bharat in NER! विद्युतीकरण के बावजूद काठगोदाम-बरेली रूट पर नहीं चल रही हाई-स्पीड ट्रेन

जागरण संवाददाता, बरेली : पूर्वोत्तर रेलवे इज्जतनगर मंडल में वंदेभारत एक्सप्रेस ट्रेनों के संचालन तमाम प्रयासों के बावजूद नहीं शुरू हो पा रहा है। ऐसे में काठगोदाम से बरेली, लखनऊ, दिल्ली शहरों के लिए यात्रियों को अब तक रेलवे की इस सेवा का फायदा नहीं मिल पा रहा है। हालांकि अभी हाल में गोरखपुर से रेलवे के महाप्रबंधक आए थे और उन्होंने यह मातहतों को यह संकेत भी दिए थे कि एनईआर में वंदेभारत ट्रेनों का संचालन जल्द शुरू होना है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उधर, लखनऊ-सहारनपुर के बीच वंदेभारत एक्सप्रेस का उद्घाटन रन तो आठ नवंबर को हो चुका है लेकिन इस गाड़ी का नियमित संचालन अब तक शुरू नहीं हो सका है। जबकि बड़ी संख्या में लोग रेलवे की अधिकृत बेवसाइट आइआरसीटीसी पर नजर लगाए हैं कि इस ट्रेन के लिए सीटों की बुकिंग कब तक शुरू होगी।

उत्तर रेलवे (एनआर) में पर लखनऊ-दिल्ली रूट पर वंदेभारत ट्रेनों का संचालन होता है, लेकिन पूर्वोत्तर रेलवे (एनईआर) में अब तक एक भी ट्रेनें नहीं दौड़ रही है। चूंकि काठगोदाम से भोजीपुरा और बरेली सिटी होते हुए जंक्शन का रूट ब्राडगेज में तब्दील होने के साथ इस रेलमार्ग के विद्युतीकरण का काम भी पूरा हो चुका है।

इसके बाद से ही एईआर के अधिकारी काफी समय से इस रूट पर भी वंदेभारत एक्सप्रेस को चलाने के लिए पैरवी कर रहे हैं। हाल में गोरखपुर से आए रेलवे के महाप्रबंधक उदय बोरवणकर ने काठगोदाम रूट का निरीक्षण भी किया था लेकिन अब तक एनईआर में एक भी ट्रेन का संचालन शुरू नहीं हो सका है। जबकि उत्तर रेलवे के रूट पर लखनऊ-मेरठ और देहरादून के लिए दो वंदेभारत गाड़ियों को चलाया जा रहा है।