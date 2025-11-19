Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नो Vande Bharat in NER! विद्युतीकरण के बावजूद काठगोदाम-बरेली रूट पर नहीं चल रही हाई-स्पीड ट्रेन

    By Anoop Gupta Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 11:53 PM (IST)

    विद्युतीकरण के बावजूद NER में वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन ठप। काठगोदाम-बरेली रूट पर ट्रेनें नहीं दौड़ रहीं। महाप्रबंधक के निरीक्षण के बाद भी लॉन्चिंग में देरी। यात्री पूछ रहे हैं: हाई-स्पीड ट्रेन के लिए और कितना इंतजार?

    prefferd source google
    Hero Image

    फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, बरेली : पूर्वोत्तर रेलवे इज्जतनगर मंडल में वंदेभारत एक्सप्रेस ट्रेनों के संचालन तमाम प्रयासों के बावजूद नहीं शुरू हो पा रहा है। ऐसे में काठगोदाम से बरेली, लखनऊ, दिल्ली शहरों के लिए यात्रियों को अब तक रेलवे की इस सेवा का फायदा नहीं मिल पा रहा है। हालांकि अभी हाल में गोरखपुर से रेलवे के महाप्रबंधक आए थे और उन्होंने यह मातहतों को यह संकेत भी दिए थे कि एनईआर में वंदेभारत ट्रेनों का संचालन जल्द शुरू होना है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उधर, लखनऊ-सहारनपुर के बीच वंदेभारत एक्सप्रेस का उद्घाटन रन तो आठ नवंबर को हो चुका है लेकिन इस गाड़ी का नियमित संचालन अब तक शुरू नहीं हो सका है। जबकि बड़ी संख्या में लोग रेलवे की अधिकृत बेवसाइट आइआरसीटीसी पर नजर लगाए हैं कि इस ट्रेन के लिए सीटों की बुकिंग कब तक शुरू होगी।

    उत्तर रेलवे (एनआर) में पर लखनऊ-दिल्ली रूट पर वंदेभारत ट्रेनों का संचालन होता है, लेकिन पूर्वोत्तर रेलवे (एनईआर) में अब तक एक भी ट्रेनें नहीं दौड़ रही है। चूंकि काठगोदाम से भोजीपुरा और बरेली सिटी होते हुए जंक्शन का रूट ब्राडगेज में तब्दील होने के साथ इस रेलमार्ग के विद्युतीकरण का काम भी पूरा हो चुका है।

    इसके बाद से ही एईआर के अधिकारी काफी समय से इस रूट पर भी वंदेभारत एक्सप्रेस को चलाने के लिए पैरवी कर रहे हैं। हाल में गोरखपुर से आए रेलवे के महाप्रबंधक उदय बोरवणकर ने काठगोदाम रूट का निरीक्षण भी किया था लेकिन अब तक एनईआर में एक भी ट्रेन का संचालन शुरू नहीं हो सका है। जबकि उत्तर रेलवे के रूट पर लखनऊ-मेरठ और देहरादून के लिए दो वंदेभारत गाड़ियों को चलाया जा रहा है।

    लंबे इंतजार के बाद अब लखनऊ से सहारनपुर वाया सीतापुर, शाहजहांपुर, बरेली और मुरादाबाद तक वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की तैयारी है। इसके लिए आठ नवंबर को लखनऊ-सहारनपुर के बीच वंदेभारत एक्सप्रेस का उद्घाटन रन भी हो चुका है, लेकिन इसका नियमित संचालन को लेकर अब तक रेलवे बोर्ड ने तिथि घोषित नहीं है। जबकि इस ट्रेन से यात्रा करने के लिए यात्रियों में काफी उत्सुकता है। वे सीटों की बुकिंग खुलने का इंतजार कर रहे हैं।

    यह भी पढ़ें- मेट्रो दौड़ाने की कवायद तेज: बरेली में लाइट मेट्रो नहीं, कानपुर-लखनऊ की तर्ज पर मेट्रो चलाने की संस्तुति