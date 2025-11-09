Language
    वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन बरेली जंक्शन के प्लेटफॉर्म चार पर पहुंची, फूलों से हुआ स्वागत

    By Anoop Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 12:56 PM (IST)

    वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के जंक्शन पहुंचने पर फूल बरसाकर भव्य स्वागत किया गया। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि आधुनिक सुविधाओं से लैस यह ट्रेन यात्रियों को आरामदायक यात्रा अनुभव प्रदान करेगी और क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। स्वागत समारोह में गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया और ट्रेन की सेवाओं की सराहना की।

    जागरण संवाददाता, बरेली। लखनऊ से सहारनपुर तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस शनिवार को पहली बार जब जंक्शन पहुंची, तो पूरा स्टेशन उत्साह और उमंग से भर उठा। जैसे ही ट्रेन प्लेटफार्म नंबर चार पर पहुंची, उस पर फूलों की वर्षा की गई और यात्रियों का तालियों की गड़गड़ाहट के बीच भव्य स्वागत हुआ।

    रेलवे अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में उपस्थित नागरिकों ने भारतीय रेल की इस अत्याधुनिक सुविधा का गर्मजोशी से स्वागत किया।

    प्लेटफार्म को विशेष रूप से सजाया गया था। रंग-बिरंगी झालरों, गुब्बारों और पुष्प मालाओं से सजे स्वागत पंडाल में माहौल उत्सव जैसा था। ट्रेन के आगमन पर यात्रियों के चेहरों पर गर्व और खुशी झलक रही थी। बरेली जंक्शन शनिवार को तीसरी बार वंदे भारत ट्रेन के ठहराव का गवाह बना है।

    इससे पहले लखनऊ–देहरादून और लखनऊ–मेरठ वंदे भारत एक्सप्रेस का ठहराव भी यहां होता है। नवप्रारंभ हुई यह वंदे भारत एक्सप्रेस लखनऊ से चलकर मुरादाबाद, नजीबाबाद, रुड़की होते हुए सहारनपुर तक जाएगी। इस नई सेवा से यात्रियों को पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच यात्रा में बड़ी सुविधा मिलेगी। सफर का समय भी अब पहले की तुलना में काफी कम हो जाएगा।

    शनिवार दोपहर 12:14 बजे जब ट्रेन बरेली जंक्शन पर पहुंची, तो स्वागत समारोह में प्रदेश के वन मंत्री डा. अरुण कुमार, सांसद छत्रपाल गंगवार, महापौर डा. उमेश गौतम, जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल, एमएलसी कुंवर महाराज सिंह सहित अन्य अतिथि मौजूद रहे। सभी ने ट्रेन का निरीक्षण किया और यात्रियों से बातचीत की।

    वन मंत्री डा. अरुण कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में रेलवे तेजी से आधुनिक हो रहा है। अतिथियों ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर मुरादाबाद के लिए रवाना किया। दो मिनट के ठहराव के बाद ट्रेन जयघोष और तालियों की गूंज के बीच आगे बढ़ गई।

    इस मौके पर एडीआरएम एसपी तिवारी, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक आदित्य गुप्ता, सीनियर डीईएन करनप्रीत सीएमआइ सैय्यद इमरान चिश्ती आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों के बच्चों को पुरस्कार भी दिए।