बरेली में वाल्मीकि मेला में कवियों ने सजाई महफिल, दिल्ली से आए डांस ग्रुप ने नृत्य से लगाया तड़का

जागरण संवाददाता, बरेली। 45वें वाल्मीकि सद्भावना मेले के अंतिम दिन काव्य संध्या का आयोजन किया गया। वहीं, दिल्ली से आए डांस ग्रुप ने अपने नृत्य से सभी को आकर्षित किया। स्थानीय कलाकारों ने भी गायन और नृत्य प्रस्तुति से समा बांध दिया। समापन पर स्नेहा को मेला क्वीन घोषित किया गया। अभिनेता मुकेश जे भारती और निर्माता निर्देशक मंजू भारती ने विजेता को क्राउन पहनाया



मेले में आदि कवि महर्षि वाल्मीकि को श्रद्धांजलि स्वरूप अखिल भारतीय कवि सम्मेलन के नाम रहा, जहां दूर- दूर से आए कवि-कवयित्रियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। राजस्थान कोटा से पधारे कवि भूपेंद्र राठौर ने कहा अब दुनिया के दादा हमको, वीजा देते रहते हैं। पाकिस्तानी पीएम भी, भारत को जीजा कहते हैं..., मोहन मुन्तजिर की नज्म हम चाहते ही नहीं मुहब्बत हो जाए... पर दर्शक झूम उठे। कवि निर्दोष कुमार ’विन’ ने कहा, हे आदि कवि गुरु वाल्मीकि, इस जीवन का उद्धार करो...। सम्मेलन की अध्यक्षता निरुपमा अग्रवाल ने की। संचालन रोहित राकेश ने किया। सरस्वती वंदना पूरनपुर से पधारी कवयित्री सुल्तान जहां ने की।



मेले से लें प्रेरणा

मेले का शुभारंभ मुख्य अतिथि नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने फीता काटकर किया। विशिष्ट अतिथि महिला आयोग की सदस्य पुष्पा पांडे, अभिनेता मुकेश भारती व गुलशन आनंद रहे। सभी ने भगवान वाल्मीकि के मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। नगर आयुक्त संजीव ने कहा, मेला अपने आप में समाज को जोड़ने का एक अनूठा प्रयास है। इस मेले से प्रेरणा लेकर अन्य लोग भी सामूहिक रूप से ऐसे अन्य आयोजन करते रहे। रामायण पाठ के बाद हवन बाबा ब्रह्मदास ने किया।



विजेता हुए सम्मानित

