    बरेली में वाल्मीकि मेला में कवियों ने सजाई महफिल, दिल्ली से आए डांस ग्रुप ने नृत्य से लगाया तड़का

    By Himanshu Agnihotri Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 06:28 PM (IST)

    बरेली में 45वें वाल्मीकि सद्भावना मेले का समापन हुआ, जिसमें काव्य संध्या का आयोजन किया गया। दिल्ली के डांस ग्रुप और स्थानीय कलाकारों ने शानदार प्रस्तुतियां दीं। स्नेहा को मेला क्वीन घोषित किया गया। कवि सम्मेलन में दूर-दूर से आए कवियों ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। विजेताओं को सम्मानित किया गया और मेले को समाज को जोड़ने का एक अनूठा प्रयास बताया गया।

    अभिनेता मुकेश जे भारती और निर्माता निर्देशक मंजू भारती ने विजेता को पहनाया क्राउन। जागरण

    जागरण संवाददाता, बरेली। 45वें वाल्मीकि सद्भावना मेले के अंतिम दिन काव्य संध्या का आयोजन किया गया। वहीं, दिल्ली से आए डांस ग्रुप ने अपने नृत्य से सभी को आकर्षित किया। स्थानीय कलाकारों ने भी गायन और नृत्य प्रस्तुति से समा बांध दिया। समापन पर स्नेहा को मेला क्वीन घोषित किया गया। अभिनेता मुकेश जे भारती और निर्माता निर्देशक मंजू भारती ने विजेता को क्राउन पहनाया

    मेले में आदि कवि महर्षि वाल्मीकि को श्रद्धांजलि स्वरूप अखिल भारतीय कवि सम्मेलन के नाम रहा, जहां दूर- दूर से आए कवि-कवयित्रियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। राजस्थान कोटा से पधारे कवि भूपेंद्र राठौर ने कहा अब दुनिया के दादा हमको, वीजा देते रहते हैं। पाकिस्तानी पीएम भी, भारत को जीजा कहते हैं..., मोहन मुन्तजिर की नज्म हम चाहते ही नहीं मुहब्बत हो जाए... पर दर्शक झूम उठे। कवि निर्दोष कुमार ’विन’ ने कहा, हे आदि कवि गुरु वाल्मीकि, इस जीवन का उद्धार करो...। सम्मेलन की अध्यक्षता निरुपमा अग्रवाल ने की। संचालन रोहित राकेश ने किया। सरस्वती वंदना पूरनपुर से पधारी कवयित्री सुल्तान जहां ने की।

    मेले से लें प्रेरणा

    मेले का शुभारंभ मुख्य अतिथि नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने फीता काटकर किया। विशिष्ट अतिथि महिला आयोग की सदस्य पुष्पा पांडे, अभिनेता मुकेश भारती व गुलशन आनंद रहे। सभी ने भगवान वाल्मीकि के मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। नगर आयुक्त संजीव ने कहा, मेला अपने आप में समाज को जोड़ने का एक अनूठा प्रयास है। इस मेले से प्रेरणा लेकर अन्य लोग भी सामूहिक रूप से ऐसे अन्य आयोजन करते रहे। रामायण पाठ के बाद हवन बाबा ब्रह्मदास ने किया।

    विजेता हुए सम्मानित

    शाम को आयोजित फेस इन द क्राउड की विजेता नेहा रहीं। श्रेष्ठ सास बहु प्रतियोगिता की विजेता शोभा और प्रीति रहीं। अतिथियों ने तीन दिन चलीं प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया। इसमें 100 मीटर दौड़ बालक वर्ग में यश, बालिका वर्ग में कोमल, 200 मीटर दौड़ के बालक वर्ग में विवान सक्सेना, बालिका वर्ग में पूजा को पुरस्कार मिला। वहीं, निबंध प्रतियोगिता के लिए उन्नति, शतरंज में मयंक रत्नाकर, कैरम में अभय तिवारी, श्रेष्ठ कविता सुनाने वालों में संयुक्त रूप से महक और आर्यन विजयी रहे। इस दौरान मेला अध्यक्ष मनोज थपलियाल, दक्ष शर्मा पाराशर, राजेंद्र गुप्ता, आकाश पुष्कर, योगेश बंटी, सुनील दत्त, रूपेश थपलियाल, राकेश थपलियाल, बंटी सिंह, विक्रम सिंह, अनिल नायर, संजीव सिंह, सिद्धार्थ प्रभाकर, मदन सिंह, सौरभ कुमार आदि उपस्थित रहे।