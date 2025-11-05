Language
    बरेली में 13 जनवरी से लगेगा उत्तरायणी मेला, रंगयात्रा, लोकसंस्कृति और पहाड़ी स्वाद का द‍िखेगा संगम

    By MANEES PANDEYEdited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 07:29 PM (IST)

    बरेली क्लब मैदान में अगले साल 13 से 15 जनवरी तक 30वां उत्तरायणी मेला आयोजित किया जाएगा। उत्तरायणी जन कल्याण समिति ने बैठक में तारीखों का ऐलान किया। मेले में उत्तराखंड के हस्तशिल्प, पहाड़ी उत्पाद, रंगयात्रा, पारंपरिक वेशभूषा और सांस्कृतिक कार्यक्रम मुख्य आकर्षण होंगे। लगभग 90 स्टाल बुक हो चुके हैं, जहां बाल मिठाई और बांस का अचार जैसे पहाड़ी स्वाद भी मिलेंगे।

    जागरण संवाददाता, बरेली। बरेली क्लब मैदान में 30वां उत्तरायणी मेला अगले वर्ष 13, 14 और 15 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। इसमें उत्तराखंड के हस्तशिल्प और पहाड़ी उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी, मुख्य आकर्षण रंगयात्रा, पारंपरिक वेशभूषा, सांस्कृतिक कार्यक्रम और पहाड़ी उत्पादों का बाजार रहेगा। इसकी तैयारियों को लेकर बुधवार को उत्तरायणी जन कल्याण समिति ने खुशहाली सभागार में आमसभा बुलाई।

    अध्यक्ष अमित पंत की अध्यक्षता में हुई बैठक में मुख्य एजेंडा उत्तरायणी मेला-2026 की तारीखों का ऐलान रहा। बरेली क्लब मैदान में अपनी संस्कृति को दर्शाते हुए भव्य रूप से मेला लगाया जाएगा। सांस्कृतिक प्रभारी पूरन दानू ने कहा, मेले में नए उभरते हुए कलाकारों को मंच प्रदान किया जाएगा।

    आडिटर कैलाश पांडे ने रिपोर्ट प्रस्तुत की। महामंत्री मनोज पांडे व कोषाध्यक्ष कमलेश बिष्ट ने बताया, अब तक लगभग 90 स्टाल बुक हो चुके है, जबकि शेष 50 स्टाल के लिए बुकिंग कराने आ रहे हैं। मेला प्रभारी चंदन नेगी ने के बताया कि मेले में पारंपरिक वेशभूषा, सांस्कृतिक कार्यक्रम और पहाड़ी उत्पाद खास आकर्षण रहेंगे।

    वहीं, बाल मिठाई, बांस का अचार आदि के साथ फूड स्टाल भी लगाए जाएंगे। आभार रमेश शर्मा ने व्यक्त किया। संचालन महामंत्री मनोज पांडे ओर वरिष्ठ सचिव रामेश्वर पांडे ने किया। इस दौरान मुकुल भट्ट, विनोद जोशी, तारा जोशी, भुवन पांडे, आनंद रतूड़ी, देवेंद्र रावत, कुंवर सिंह बिष्ट, अंबा दत्त, शंकर सिंह बोहरा, अंशुल सती, डा. अनिल बिष्ट, गोपाल मेहरा आदि मौजूद रहे।