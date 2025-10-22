जागरण संवाददाता, बरेली। जिले में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। अक्टूबर का महीना अपने अंतिम चरण में है। नवंबर की शुरुआत नजदीक आ रही है, वैसे ही रातें अब सर्द होने लगी हैं। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है, कोहरा बढ़ने की संभावना है। इसके चलते रात के पारे में चार डिग्री सेल्सियस तक की कमी का अनुमान है।

जिले में बुधवार को अधिकतम पारा 30.9 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20.5 डिग्री सेल्सियस रहा। रात और सुबह तापमान कम होने से कूलर-पंखे का उपयोग बंद होने लगा है, फिलहाल चादरें शुरुआती सर्दी को रोकने में सक्षम साबित हो रही हैं। इससे इतर दोपहर में चटख धूप गर्मी का अहसास करा रही है। सुबह कोहरे की हल्की चादर भी देखने को मिल सकती है। मौसमी बदलाव से दिन में हल्की गर्माहट बनी हुई है, लेकिन शाम ढलते ही मौसम में एकाएक ठंडक घुल जाएगी।