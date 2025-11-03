Language
    By Anoop Gupta Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 06:37 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश को एक और वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिलने वाली है, जिससे बरेली और आसपास के जिलों का सफर आसान हो जाएगा। इस ट्रेन से कनेक्टिविटी बढ़ेगी और यात्रा का समय कम होगा। आधुनिक सुविधाओं से युक्त यह ट्रेन यात्रियों को आरामदायक सफर कराएगी, जिससे आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।

    जागरण संवाददाता, बरेली। लंबे इंतजार के बाद अब लखनऊ से सहारनपुर वाया सीतापुर, शाहजहांपुर, बरेली और मुरादाबाद तक वंदे भारत एक्सप्रेस चलने को तैयार है। उत्तर रेलवे ने इस रूट पर ट्रेन संचालन की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। अब तक लखनऊ से सहारनपुर या देहरादून जाने वालों को लंबा और समय लेने वाला सफर तय करना पड़ता था। वंदे भारत के शुरू होने से यह दूरी न केवल कम होगी, बल्कि सफर भी कहीं अधिक आरामदायक, सुरक्षित और आधुनिक हो जाएगा।

    रेलवे सूत्रों के मुताबिक, इस ट्रेन का उद्घाटन रन आठ नवंबर को प्रस्तावित है। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि इसका वर्चुअल उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। उद्घाटन के मौके पर यह ट्रेन विशेष साज-सज्जा से सुसज्जित होगी और मार्ग के प्रमुख स्टेशनों सीतापुर, शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद और नजीबाबाद पर यात्रियों और रेलप्रेमियों के लिए विशेष स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं।

    मुरादाबाद मंडल के सीनियर डीसीएम आदित्य गुप्ता ने बताया कि ट्रेन के उद्घाटन को लेकर रेलवे की ओर से पूरी तैयारी की जा चुकी है। सभी स्टेशनों पर साफ-सफाई, सजावट और जनप्रतिनिधियों के स्वागत के विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं।

    उद्घाटन रन के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों, व्यापारिक संगठनों और विभिन्न क्षेत्रों के महत्वपूर्ण नागरिकों को आमंत्रित किया जाएगा। यह नई वंदे भारत एक्सप्रेस दो राज्य उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की राजधानी को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण मार्ग बनेगी। इसके संचालन से न केवल व्यापारिक और शैक्षिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि पर्यटन के क्षेत्र में भी बड़ा उछाल आने की उम्मीद है।

    बरेली, मुरादाबाद और सहारनपुर जैसे प्रमुख शहरों में यात्रियों के लिए यह ट्रेन तेज, समयबद्ध और विश्वस्तरीय सफर का अनुभव देगी। साथ ही इस ट्रेन के संचालन से न केवल यात्रा समय में कटौती होगी बल्कि क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को भी नया आयाम मिलेगा।

     

    काठगोदाम से दिल्ली के लिए भी वंदेभारत को झंडी मिलने के आसार

     

    उत्तर रेलवे (एनआर) रूट में शामिल लखनऊ-दिल्ली की ओर से कई वंदेभारत ट्रेनों का संचालन होता है, लेकिन पूर्वोत्तर रेलवे (एनईआर) में अब तक एक भी ट्रेनें नहीं दौड़ रही है। चूंकि काठगोदाम से भोजीपुरा और बरेली सिटी होते हुए जंक्शन का रूट ब्राडगेट में तब्दील होने के साथ इस रेलमार्ग के विद्युतीकरण का काम भी पूरा हो चुका है।

    इसके बाद से ही एईआर के अधिकारी काफी समय से इस रूट पर भी वंदेभारत एक्सप्रेस को चलाने के लिए पैरवी कर रहे हैं। पूर्वोत्तर रेलवे के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबधक (सीनियर डीसीएम) संजीव शर्मा इसके लिए काफी प्रयासरत हैं। उनका कहना है कि इसका प्रस्ताव तैयार कर काफी समय पहले भेजा जा चुका है। जल्द ही संचालन की उम्मीद है।

     

     

    लखनऊ से बरेली, मुरादाबाद होते हुए नजीबाबाद और सहारनपुर के बीच वंदेभारत ट्रेन के संचालन की तैयारियां पूरी हो गई हैं। आठ नवंबर को इसके उद्घाटन रन की तैयारी है। हालांकि, इसकी आधिकारिक तौर से सूचना आनी अभी बाकी है।- आदित्य गुप्ता, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, मुरादाबाद