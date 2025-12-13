बरेली में कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट: तराई के इलाकों में विजिबिलिटी शून्य, ऐसे करें बचाव!

जागरण संवाददाता, बरेली। जिले में आगामी दो से तीन दिनों तक घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। इसको लेकर में मौसम व‍िभाग ने आरेंज अलर्ट जारी क‍िया है। ऐसे में सफर के दौरान और घर से बाहर निकलते समय भी विशेष सावधानी बरतें। वाहन चलाते समय फाग लाइट का इस्तेमाल करें। आपातकालीन स्थिति में ही बाहर निकलें, जरूरत पड़ने पर चेहरे ढककर निकलें।

शुक्रवार सुबह भी बहुत घना कोहरा रहा, ऐसे में वाहन सवारों को फाग लाइट का सहारा लेना पड़ा। दृश्यता कम होने से वाहन रेंगते नजर आए। जिले में शुक्रवार को अधिकतम पारा 21.2 और न्यूनतम 7.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

वहीं, सिविल लाइंस का एक्यूआइ 99 और सिविल लाइन का 160 एक्यूआइ रहा। सुबह विद्यार्थी सड़क किनारे स्कूली वाहन का इंतजार करते दिखे। कोहरा अधिक होने से दोपहिया वाहन सवारों के लिए सर्दी का सितम दोहरा हो गया, कांपते हुए उन्हें सफर पूरा करना पड़ा।