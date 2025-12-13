Language
    बरेली में कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट: तराई के इलाकों में विजिबिलिटी शून्य, ऐसे करें बचाव!

    By Himanshu Agnihotri Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 05:45 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश के बरेली और तराई इलाकों में अगले दो से तीन दिनों तक घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बहुत घने कोहरे और कम दृश्यता ...और पढ़ें

    Hero Image

    घने कोहरे के बीच स्‍कूल जाते बच्‍चे

    जागरण संवाददाता, बरेली। जिले में आगामी दो से तीन दिनों तक घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। इसको लेकर में मौसम व‍िभाग ने  आरेंज अलर्ट जारी क‍िया है। ऐसे में सफर के दौरान और घर से बाहर निकलते समय भी विशेष सावधानी बरतें। वाहन चलाते समय फाग लाइट का इस्तेमाल करें। आपातकालीन स्थिति में ही बाहर निकलें, जरूरत पड़ने पर चेहरे ढककर निकलें।

    शुक्रवार सुबह भी बहुत घना कोहरा रहा, ऐसे में वाहन सवारों को फाग लाइट का सहारा लेना पड़ा। दृश्यता कम होने से वाहन रेंगते नजर आए। जिले में शुक्रवार को अधिकतम पारा 21.2 और न्यूनतम 7.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

    वहीं, सिविल लाइंस का एक्यूआइ 99 और सिविल लाइन का 160 एक्यूआइ रहा। सुबह विद्यार्थी सड़क किनारे स्कूली वाहन का इंतजार करते दिखे। कोहरा अधिक होने से दोपहिया वाहन सवारों के लिए सर्दी का सितम दोहरा हो गया, कांपते हुए उन्हें सफर पूरा करना पड़ा।

    प्रादेशिक मौसम केंद्र प्रभारी अतुल कुमार सिंह के अनुसार, प्रदेश में संभावित पुरवा हवाओं और आंशिक बादलों के कारण आगामी चार दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस की क्रमिक बढ़ोतरी होने की संभावना है।

    इस दौरान निम्न क्षोभमंडलीय स्थिरता के कारण पश्चिमी उप्र के तराई इलाकों में पड़ रहे घने से बहुत घने कोहरे का दौर बिना किसी विशेष परिवर्तन के जारी रहने की संभावना है। इसे देखते आगामी दो से तीन दिनों के लिए घने कोहरे का आरेंज अलर्ट और उसके बाद के दो दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।

     

