जागरण संवाददाता, बरेली। लोक निर्माण विभाग ने बहेड़ी-भुड़िया मार्ग के चौड़ीकरण के लिए 44 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा है। 16.80 किमी की सड़क का चौड़ीकरण कराया जाएगा। यह सड़क नैनीताल रोड से जुड़ती है, इससे बहेड़ी क्षेत्र के लोगों का उत्तराखंड से सीधा जुड़ाव हो जाएगा।
शहर से बरेली-नैनीताल हाईवे से उत्तराखंड का सीधा जुड़ाव हो चुका है, लेकिन बहेड़ी से भुड़िया के बीच 16.80 किमी 1.75 मीटर चौड़ा मार्ग है। सिंगल रोड से वाहनों का आवागमन मुश्किल होता है। इस रोड पर जगह-जगह गड्ढ़े भी बन गए हैं। लाेक निर्माण विभाग ने इस वित्तीय वर्ष में बहेड़ी-भुड़िया मार्ग को सात मीटर चौड़ा कराने के लिए प्रस्ताव भेजा है। इस रोड का चौड़ीकरण हो जाने से क्षेत्र के 10 गांवों के लोगों को लाभ मिलेगा।
अधिशासी अभियंता प्रांतीय खंड भगत सिंह ने बताया कि स्वीकृति मिलने के बाद रोड का चौड़ीकरण कराया जाएगा। मार्ग चौड़ा हो जाने से इस क्षेत्र के लोगों का उत्तराखंड तक आवागमन सुगम हो जाएगा।
पीलीभीत के दो पुलों को मिला बजट
शासन से पीलीभीत जिले में निर्माणाधीन दो पुलों के लिए बजट आवंटित किया है। पिपरामंडल से दियोराजपुर के बीच माला नदी पर बन रहे पुल के लिए 1.25 करोड़ रुपये और बीसलपुर-खुदागंज मार्ग पर निर्माणाधीन लघु सेतु एवं पहुंच मार्ग के लिए 2.83 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
