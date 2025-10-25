जागरण संवाददाता, बरेली। लोक निर्माण विभाग ने बहेड़ी-भुड़िया मार्ग के चौड़ीकरण के लिए 44 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा है। 16.80 किमी की सड़क का चौड़ीकरण कराया जाएगा। यह सड़क नैनीताल रोड से जुड़ती है, इससे बहेड़ी क्षेत्र के लोगों का उत्तराखंड से सीधा जुड़ाव हो जाएगा।

शहर से बरेली-नैनीताल हाईवे से उत्तराखंड का सीधा जुड़ाव हो चुका है, लेकिन बहेड़ी से भुड़िया के बीच 16.80 किमी 1.75 मीटर चौड़ा मार्ग है। सिंगल रोड से वाहनों का आवागमन मुश्किल होता है। इस रोड पर जगह-जगह गड्ढ़े भी बन गए हैं। लाेक निर्माण विभाग ने इस वित्तीय वर्ष में बहेड़ी-भुड़िया मार्ग को सात मीटर चौड़ा कराने के लिए प्रस्ताव भेजा है। इस रोड का चौड़ीकरण हो जाने से क्षेत्र के 10 गांवों के लोगों को लाभ मिलेगा।